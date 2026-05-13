Роналду лишила триумфа одна безумная ошибка. Что теперь нужно Кришу, чтобы стать чемпионом Саудовской Аравии?

12 мая «Аль-Наср» с Криштиану Роналду был близок к тому, чтобы оформить чемпионство за тур до окончания сезона. Лидер чемпионата Саудовской Аравии встречался с главным конкурентом, «Аль-Хилялем», и умудрился упустить в добавленное время минимальную победу.
На 99-й минуте вратарь «Аль-Насра» Бенто допустил безумную ошибку — выронил мяч из рук после вбрасывания аута соперником и подарил им ничью. Роналду к этому моменту уже заменили, а его реакция на скамейке запасных говорит сама за себя!
Победа бы позволила команде Криша увеличить отрыв от «Аль-Хиляля» до восьми очков и стать чемпионом Саудовской Аравии. Теперь же триумф откладывается на последний тур, где «Аль-Наср» ждет встреча с борющимся за выживание «Дамаком».
И, кстати, это не первый раз, когда Бенто допускает чудовищную ошибку. Например, в январе 2025-го бразилец в игре против «Аль-Фатеха» пошел в обводку и напоролся на прессинг, после чего отпасовал сопернику и получил гол в свои ворота. А в августе того же года он ошибся на выходе, позволив защитнику «Аль-Ахли» Ибаньесу забить в пустые ворота и сравнять счет.
Что теперь нужно Кришу, чтобы стать чемпионом Саудовской Аравии?
Перед последним туром чемпионата Саудовской Аравии ситуация для «Аль-Насра» Роналду выглядит очень напряженной. У команды Криша 83 очка и всего один оставшийся матч — против «Дамака» 21 мая. Главный конкурент, «Аль-Хиляль», набрал 78 очков, но у него на один матч больше — против «Неома» 16 мая и «Аль-Фейха» 21 мая.
Для «Аль-Насра» расклад максимально простой: команду Роналду устраивает только победа в последнем туре. Если «Аль-Наср» обыграет «Дамак», то наберет 86 очков и станет чемпионом. Любая потеря очков «Аль-Хилялем» в двух встречах также автоматически сделает команду Роналду чемпионом.
Но проблема для «Аль-Насра» заключается в том, что при равенстве очков преимущество будет именно у «Аль-Хиляля». В Саудовской Аравии первым дополнительным показателем считаются очные встречи, а здесь преимущество на стороне действующего конкурента. В январе «Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср» со счетом 3:1. Поэтому даже если клубы закончат сезон с одинаковым количеством очков, титул достанется «Аль-Хилялю».
Из-за этого ничья или поражение в игре с «Дамаком» почти наверняка лишат Роналду шансов на чемпионство. Если «Аль-Наср» потеряет очки, то «Аль-Хилялю» надо будет набрать шесть очков. А учитывая, что у конкурента остается две игры, такой исход вполне возможен.
Таким образом, сценарий для Роналду выглядит предельно понятным: «Аль-Насру» обязательно нужно побеждать «Дамак» или надеяться, что «Аль-Хиляль» оступится хотя бы в одном из двух оставшихся матчей. Иначе чемпионство снова уйдет главному сопернику.
Дмитрий Росип