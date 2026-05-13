«Саутгемптон» пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ

Ранее «Саутгемптону» предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса «Мидлсбро» перед первым матчем. По правилам клуб имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивалось в заявлении Английской футбольной лиги (EFL), исходя из характера дела, организация запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.