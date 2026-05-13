«Саутгемптон» пробился в финал плей-офф за выход в АПЛ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Футболисты «Саутгемптона» выиграли у «Мидлсбро» в дополнительное время ответного полуфинального матча плей-офф за право участия в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Росс Стюарт (45+1-я минута) и Шей Чарльз (116). За «Мидлсбро» отличился Райли Макги (5).
В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0. В финале, который пройдет на «Уэмбли» 23 мая, «Саутгемптон» сыграет с «Халл Сити».
Ранее «Саутгемптону» предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса «Мидлсбро» перед первым матчем. По правилам клуб имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивалось в заявлении Английской футбольной лиги (EFL), исходя из характера дела, организация запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.