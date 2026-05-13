Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.58
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.61
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.01
П2
2.11
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2

«Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче Ла Лиги

«Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» на выезде выиграл у «Осасуны» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла в Памплоне и завершилась победой «матрасников» со счетом 2:1. В составе мадридской команды мячи забили Адемола Лукман (15-я минута), реализовавший пенальти, и Александер Сёрлот (71). У «Осасуны» отличился Кике Барха (90+1). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Маркос Льоренте.

«Атлетико» (66 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, «Осасуна» (42) располагается на 11-й позиции.

В предпоследнем туре сезона «Атлетико» примет «Жирону», а «Осасуна» дома сыграет с «Эспаньолом», матчи пройдут 17 мая.

Осасуна
1:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, 36-й тур
12.05.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Эль Садар
Главные тренеры
Алессио Лиши
Диего Симеоне
Голы
Осасуна
Кике Барха
90+1′
Атлетико
Адемола Лукман
15′
Александр Серлот
71′
Составы команд
Осасуна
13
Айтор Фернандес
19
Валентен Розье
17
Анте Будимир
45′
24
Алехандро Катена
85′
22
Энцо Бойомо
90′
7
Хон Монкайола
20
Хави Галан
14′
60′
23
Абель Бретонес
14
Рубен Гарсия
30′
60′
9
Рауль Гарсия
18
Рауль Моро
37′
11
Кике Барха
57′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
72′
10
Аймар Орос
6
Лукас Торро
72′
29
Асьер Осамбела
Атлетико
1
Хуан Муссо
14
Маркос Льоренте
52′
79′
3
Маттео Руджери
21
Обед Варгас
18
Марк Пубиль
59′
17
Давид Ганцко
6
Коке
57′
7
Антуан Гризманн
11
Тьяго Альмада
46′
9
Александр Серлот
4
Родриго Мендоса
18′
24
Робен Ле Норман
85′
22
Адемола Лукман
82′
15
Клеман Лангле
Статистика
Осасуна
Атлетико
Желтые карточки
6
5
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
5
4
Угловые
8
4
Фолы
15
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Гузман
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти