«Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче Ла Лиги

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» на выезде выиграл у «Осасуны» в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Памплоне и завершилась победой «матрасников» со счетом 2:1. В составе мадридской команды мячи забили Адемола Лукман (15-я минута), реализовавший пенальти, и Александер Сёрлот (71). У «Осасуны» отличился Кике Барха (90+1). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Маркос Льоренте.
«Атлетико» (66 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, «Осасуна» (42) располагается на 11-й позиции.
В предпоследнем туре сезона «Атлетико» примет «Жирону», а «Осасуна» дома сыграет с «Эспаньолом», матчи пройдут 17 мая.
Алессио Лиши
Диего Симеоне
Кике Барха
90+1′
Адемола Лукман
15′
Александр Серлот
71′
13
Айтор Фернандес
19
Валентен Розье
17
Анте Будимир
45′
24
Алехандро Катена
85′
22
Энцо Бойомо
90′
7
Хон Монкайола
20
Хави Галан
14′
60′
23
Абель Бретонес
14
Рубен Гарсия
30′
60′
9
Рауль Гарсия
18
Рауль Моро
37′
11
Кике Барха
57′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
72′
10
Аймар Орос
6
Лукас Торро
72′
29
Асьер Осамбела
1
Хуан Муссо
14
Маркос Льоренте
52′
79′
3
Маттео Руджери
21
Обед Варгас
18
Марк Пубиль
59′
17
Давид Ганцко
6
Коке
57′
7
Антуан Гризманн
11
Тьяго Альмада
46′
9
Александр Серлот
4
Родриго Мендоса
18′
24
Робен Ле Норман
85′
22
Адемола Лукман
82′
15
Клеман Лангле
Главный судья
Хуан Гузман
(США)
