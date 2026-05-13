«Атлетико» обыграл «Осасуну» в матче Ла Лиги

Встреча прошла в Памплоне и завершилась победой «матрасников» со счетом 2:1. В составе мадридской команды мячи забили Адемола Лукман (15-я минута), реализовавший пенальти, и Александер Сёрлот (71). У «Осасуны» отличился Кике Барха (90+1). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Маркос Льоренте.