Левандовский перейдет в «Аль-Хиляль» с зарплатой €90 млн в год, пишут СМИ

По информации источника, 37-летний форвард близок к тому, чтобы принять предложение. Сообщается, что саудовский клуб предложил Левандовскому контракт с зарплатой 90 миллионов евро в год.
Отмечается, что польским форвардом также интересуются команды из европейских чемпионатов, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Целью футболиста называются менее интенсивные тренировки и регулярные выступления, что позволило бы ему продолжить играть в составе сборной Польши в надлежащей форме.
Действующее соглашение «Барселоны» с форвардом истекает летом. Левандовский в текущем сезоне сыграл в составе «сине-гранатовых» 44 матча и забил 18 голов. Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе «сине-гранатовых» он трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании.