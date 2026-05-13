завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
Футбол. Испания
Хетафе
3
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
Футбол. Франция
Ланс
0
:
ПСЖ
2
Футбол. Испания
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
Футбол. Испания
Вильярреал
2
:
Севилья
3
Футбол. Франция
Брест
1
:
Страсбур
2
Левандовский перейдет в «Аль-Хиляль» с зарплатой €90 млн в год, пишут СМИ

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Польский футболист Роберт Левандовский перейдет из испанской «Барселоны» в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает журналист Ярослав Колиньский в соцсети Х.

По информации источника, 37-летний форвард близок к тому, чтобы принять предложение. Сообщается, что саудовский клуб предложил Левандовскому контракт с зарплатой 90 миллионов евро в год.

Отмечается, что польским форвардом также интересуются команды из европейских чемпионатов, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Целью футболиста называются менее интенсивные тренировки и регулярные выступления, что позволило бы ему продолжить играть в составе сборной Польши в надлежащей форме.

Действующее соглашение «Барселоны» с форвардом истекает летом. Левандовский в текущем сезоне сыграл в составе «сине-гранатовых» 44 матча и забил 18 голов. Поляк перешел в «Барселону» из немецкой «Баварии» летом 2022 года за 45 миллионов евро. В составе «сине-гранатовых» он трижды стал чемпионом Ла Лиги, завоевал Кубок Испании и три Суперкубка Испании.