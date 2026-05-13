Перес: «Я разрываю отношения с “Барселоной”. Не хочу иметь никаких связей с клубом, который 20 лет подкупал судей»

В воскресенье каталонцы обыграли мадридский клуб в матче 35-го тура Ла Лиги и завоевали чемпионский титул.
«Я полностью разрываю отношения с “Барселоной”. Не хочу иметь никаких связей с клубом, который подкупал арбитров на протяжении двух десятилетий. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала в таком серьезном деле, как дело Негрейры», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо в Х.
Отметим, что за последние 20 лет «Реал» выигрывал чемпионат Испании 7 раз, а «Барселона» — 11. Тем не менее сливочным принадлежит рекорд по количеству титулов — 36, в то врем как у сине-гранатовых их на 7 меньше.
Ханс-Дитер Флик
Альваро Арбелоа
Маркус Рэшфорд
9′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
18′
13
Хоан Гарсия
24
Эрик Гарсия
2
Жоау Канселу
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
8
Педри
14
Маркус Рэшфорд
64′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
88′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
52′
64′
11
Рафинья
81′
7
Ферран Торрес
77′
22
Марк Берналь
6
Гави
77′
9
Роберт Левандовски
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
81′
20
Франсиско Гарсия
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
55′
17
Рауль Асенсио
52′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тчуамени
21
Браим Диас
79′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
79′
38
Сесар Паласиос
6
Эдуардо Камавинга
40′
70′
45
Тиаго Питарч
