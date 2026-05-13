Перес: «Я разрываю отношения с “Барселоной”. Не хочу иметь никаких связей с клубом, который 20 лет подкупал судей»

Президент «Реала» Флорентино Перес в эфире El Chiringuito заявил о прекращении любых отношений с «Барселоной», обвинив ее в подкупе судей на протяжении длительного времени.

Источник: Getty Images

В воскресенье каталонцы обыграли мадридский клуб в матче 35-го тура Ла Лиги и завоевали чемпионский титул.

«Я полностью разрываю отношения с “Барселоной”. Не хочу иметь никаких связей с клубом, который подкупал арбитров на протяжении двух десятилетий. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала в таком серьезном деле, как дело Негрейры», — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо в Х.

Отметим, что за последние 20 лет «Реал» выигрывал чемпионат Испании 7 раз, а «Барселона» — 11. Тем не менее сливочным принадлежит рекорд по количеству титулов — 36, в то врем как у сине-гранатовых их на 7 меньше.

Барселона
2:0
Первый тайм: 2:0
Реал
Футбол, Испания, 35-й тур
10.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 62213 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Альваро Арбелоа
Голы
Барселона
Маркус Рэшфорд
9′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
18′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
24
Эрик Гарсия
2
Жоау Канселу
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
8
Педри
14
Маркус Рэшфорд
64′
21
Френки де Йонг
16
Фермин Лопес
88′
3
Алехандро Бальде
20
Дани Ольмо
52′
64′
11
Рафинья
81′
7
Ферран Торрес
77′
22
Марк Берналь
6
Гави
77′
9
Роберт Левандовски
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
81′
20
Франсиско Гарсия
7
Винисиус Жуниор
5
Джуд Беллингем
55′
17
Рауль Асенсио
52′
22
Антонио Рюдигер
14
Орельен Тчуамени
21
Браим Диас
79′
30
Франко Мастантуоно
16
Гонсало Гарсия
79′
38
Сесар Паласиос
6
Эдуардо Камавинга
40′
70′
45
Тиаго Питарч
Статистика
Барселона
Реал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
7
1
Угловые
4
8
Фолы
18
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
