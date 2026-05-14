Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2:0 и досрочно стал чемпионом Франции по футболу.
Забитыми мячами отметились Хвича Кварацхелия (19-я минута) и Ибрагим Мбайе (90+4).
Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов. Он провел 15-й матч в текущем чемпионате и в девятый раз «сыграл на ноль». ПСЖ набрал 76 очков и за тур до окончания соревнований обеспечил титул, оторвавшись от идущего вторым «Ланса» на 9 очков. Команда из Парижа в пятый раз подряд и 14-й в истории выиграла чемпионат Франции, Сафонов завоевал второй трофей.
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь также выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. С 2017 по 2024 год футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.
Три последних сезона ПСЖ становился чемпионом Франции под руководством Луиса Энрике. Испанец вместе с парижским клубом также дважды завоевал Кубок Франции, трижды суперкубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В качестве главного тренера «Барселоны» он два раза становился чемпионом Испании, трижды завоевывал кубок страны, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
ПСЖ в текущем сезоне сохраняет шансы защитить титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая в финальном матче французская команда сыграет с английским «Арсеналом». Встреча пройдет в Будапеште.
Пьер Саж
Луис Энрике
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
