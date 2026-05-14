Карта Амира: чем известен потенциальный дебютант сборной России

Появление футболиста молодежного состава «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова в расширенном списке сборной России стало самым необычным кадровым решением главного тренера команды Валерия Карпина. 18-летний полузащитник может дебютировать за национальную сборную в ходе трех ближайших матчей с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.
Кто такой Амир Ибрагимов
Амир Ибрагимов родился 2 апреля 2008 года в дагестанском Буйнакске. Когда ему было 11 лет, семья переехала в Англию. Там он начал заниматься в академии «Шеффилд Юнайтед», а в 13 лет перешел в систему «Манчестер Юнайтед». У него есть британское гражданство, но, по правилам ФИФА, Ибрагимов имеет право играть как за сборную Англии, так и за сборную России.
Амир действует на позициях нападающего и атакующего полузащитника. Он уже выступал за юношеские сборные Англии и несколько лет считается одним из самых талантливых воспитанников академии «МЮ». В командах младших возрастов он был капитаном, а затем начал регулярно получать игровое время в более старших категориях.
В сезоне-2024/25 Ибрагимов постоянно играл за команду «Манчестер Юнайтед» U18 (до 18 лет), а также привлекался к матчам молодежной команды U21. Еще в 17-летнем возрасте футболиста приглашали на тренировки с основным составом клуба.
При этом широкую известность Ибрагимов получил еще в 2022 году. Тогда в интернете завирусилось видео эпизода из матча против сверстников из «Тоттенхэма». Футболист упал в штрафной площади соперника и после назначения пенальти попытался объяснить арбитру, что нарушения не было. Когда судья отказался менять решение, Ибрагимов подошел к мячу и намеренно покатил его прямо в руки вратарю.
Отец Амира однажды заявлял, что его сын хотел бы сыграть за сборную России. Теперь это станет возможным, если Валерий Карпин оставит его в окончательном списке на ближайшие матчи.
— Логично, что главный тренер сборной хочет проверить молодого игрока, который уже заявил о себе в одной из сильнейших академий планеты — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — В любом случае, разбрасываться подобными талантами нельзя, и необходимо в деле увидеть, насколько он готов выступать за сборную, поговорить с ним, понять, насколько он мотивирован, насколько способен адаптироваться внутри уже имеющегося коллектива.
Остальной состав
Помимо Ибрагимова, Карпин включил в расширенный список еще 35 футболистов. Обращает на себя внимание отсутствие вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова. Это объяснимо: 30 мая голкиперу предстоит провести с клубом финал Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».
В остальном состав получился привычным для последних сборов национальной команды. После длительного перерыва в список вернулся нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев. Форвард впервые получил вызов после перехода из московского «Спартака» в «Зенит» в 2024 году.
Также из давно не вызывавшихся игроков в список попал полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас. Его клуб имеет наибольшее представительство в расширенной заявке — девять человек. Восемь игроков туда попали из ЦСКА. Из легионеров, помимо Ибрагимова, могут быть вызваны полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США).
— Если не считать Ибрагимова, то состав вполне прогнозируемый, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Там собрались уже привычные Карпину игроки, а вызов Соболева логичен, поскольку нынешней весной Александр очень результативен: помимо забитых голов он навязывает соперникам много борьбы. И во многом благодаря ему Питер в шаге от возвращения себе золота чемпионата России.
Матч с Египтом сборная проведет 28 мая в Каире. С Буркина-Фасо сыграют 5 июня в Волгограде, с Тринидадом и Тобаго — 9 июня в Калининграде.
Алексей Фомин