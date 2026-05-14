Карта Амира: чем известен потенциальный дебютант сборной России

Амир Ибрагимов родился 2 апреля 2008 года в дагестанском Буйнакске. Когда ему было 11 лет, семья переехала в Англию. Там он начал заниматься в академии «Шеффилд Юнайтед», а в 13 лет перешел в систему «Манчестер Юнайтед». У него есть британское гражданство, но, по правилам ФИФА, Ибрагимов имеет право играть как за сборную Англии, так и за сборную России.