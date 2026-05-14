«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден записал на свой счет две результативные передачи и достиг отметки в 101 результативное действие (68 голов + 33 передачи) за карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), проведя 223 матча. 25-летний хавбек стал третьим игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось оформить более 100 очков по системе «гол+пас» без пенальти. Ранее это удавалось Габриэлю Агбонлахору (110) и Дэмиену Даффу (101).