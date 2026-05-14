«Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» в матче перенесенного 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Антуан Семеньо (32-я минута), Омар Мармуш (40) и Савиньо (84).

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден записал на свой счет две результативные передачи и достиг отметки в 101 результативное действие (68 голов + 33 передачи) за карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), проведя 223 матча. 25-летний хавбек стал третьим игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось оформить более 100 очков по системе «гол+пас» без пенальти. Ранее это удавалось Габриэлю Агбонлахору (110) и Дэмиену Даффу (101).

«Манчестер Сити» набрал 77 очков и отстает от лидирующего в турнирной таблице АПЛ «Арсенала» на два очка за два тура до конца чемпионата. «Кристал Пэлас» (44) располагается на 15-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» 19 мая на выезде сыграет против «Борнмута», «Кристал Пэлас» двумя днями ранее в гостях встретится с «Брентфордом».

Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 2:0
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 31
13.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Оливер Гласнер
Голы
Манчестер Сити
Антуан Семеньо
(Фил Фоден)
32′
Омар Мармуш
(Фил Фоден)
40′
Савио
(Райан Шерки)
84′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
26
Савио
21
Райан Аит Нури
42
Антуан Семеньо
27
Матеус Нунес
58′
6
Натан Аке
24
Йошко Гвардиол
58′
11
Жереми Доку
47
Фил Фоден
82′
5
Джон Стоунс
20
Бернарду Силва
79′
8
Матео Ковачич
7
Омар Мармуш
79′
10
Райан Шерки
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
52′
5
Максенс Лакруа
26
Крис Ричардс
23
Джейди Канво
8
Джефферсон Лерма
2
Даниэль Муньос
82′
17
Натаниэл Клайн
11
Бреннан Джонсон
75′
18
Даити Камада
81′
10
Йереми Пино
60′
20
Адам Уортон
14
Жан-Филипп Матета
60′
7
Исмаила Сарр
19
Уилл Хьюз
60′
22
Йерген Странн Ларсен
Статистика
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
4
2
Угловые
9
4
Фолы
10
7
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
