«Барселона» проиграла «Алавесу», прервав серию из 11 побед подряд в Ла Лиге

Встреча, состоявшаяся 13 мая в Витории-Гастейс, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный в матче гол был забит в компенсированное к первому тайму время — отличился Ибраим Диабате.
«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, потому могла позволить себе потерять очки, но теперь команда Ханси Флика лишилась шансов добраться до отметки 100 набранных очков за сезон. «Алавес» за счет победы покинул зону вылета, поднявшись на 15-ю строчку.
Футбол, Испания, 36-й тур
13.05.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Мендисорроса
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Ханс-Дитер Флик
Голы
Алавес
Ибраим Диабате
(Антонио Бланко)
45+1′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
7
Анхель Перес
21
Абде Реббач
81′
16
Вилле Коски
18
Хон Гуриди
8
Антонио Бланко
14
Науэль Теналья
11
Антонио Мартинес
4
Денис Суарес
64′
19
Пабло Ибаньес
24
Виктор Парада
80′
23
Карлос Протесони
22
Ибраим Диабате
64′
34
Айтор Маньяс
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
14
Маркус Рэшфорд
46′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
36
Альваро Кортес
3
Алехандро Бальде
79′
2
Жоау Канселу
89′
19
Руни Барджи
62′
42
Хави Эспарт
5
Пау Кубарси
62′
8
Педри
17
Марк Касадо
62′
7
Ферран Торрес
22
Марк Берналь
87′
43
Томми Маркес
Статистика
Алавес
Барселона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Угловые
6
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
