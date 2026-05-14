Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Севилья
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

«Барселона» проиграла «Алавесу», прервав серию из 11 побед подряд в Ла Лиге

«Барселона» потерпела поражение от «Алавеса» в матче 36-го тура Ла Лиги.

Источник: Getty Images

Встреча, состоявшаяся 13 мая в Витории-Гастейс, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный в матче гол был забит в компенсированное к первому тайму время — отличился Ибраим Диабате.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, потому могла позволить себе потерять очки, но теперь команда Ханси Флика лишилась шансов добраться до отметки 100 набранных очков за сезон. «Алавес» за счет победы покинул зону вылета, поднявшись на 15-ю строчку.

Алавес
1:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, 36-й тур
13.05.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Мендисорроса
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Ханс-Дитер Флик
Голы
Алавес
Ибраим Диабате
(Антонио Бланко)
45+1′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
7
Анхель Перес
21
Абде Реббач
81′
16
Вилле Коски
18
Хон Гуриди
8
Антонио Бланко
14
Науэль Теналья
11
Антонио Мартинес
4
Денис Суарес
64′
19
Пабло Ибаньес
24
Виктор Парада
80′
23
Карлос Протесони
22
Ибраим Диабате
64′
34
Айтор Маньяс
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
14
Маркус Рэшфорд
46′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
36
Альваро Кортес
3
Алехандро Бальде
79′
2
Жоау Канселу
89′
19
Руни Барджи
62′
42
Хави Эспарт
5
Пау Кубарси
62′
8
Педри
17
Марк Касадо
62′
7
Ферран Торрес
22
Марк Берналь
87′
43
Томми Маркес
Статистика
Алавес
Барселона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Угловые
6
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти