Сафонов вновь чемпион Франции! Золотой матч «ПСЖ» — один из лучших в карьере Матвея

Весь фокус внимания «ПСЖ» сейчас сосредоточен на 30 мая, когда команда сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. В Лиге 1 дела нормализовались сами собой: главный конкурент за золото «Ланс» потерял очки в трех из пяти предыдущих туров и позволил парижанам уйти в солидный отрыв. Чтобы оформить чемпионство, команде Луиса Энрике достаточно было не проиграть кроваво-золотым на выезде.
Потому акцент был сделан на сохранении свежести состава — Маркиньос, Руис и Витинья остались на лавке, а Заир-Эмери, Хакими, Мендеш и Пачо залечивают травмы. В центре поля вообще вышел чересчур атакующий треугольник Дуэ — Невеш — Дро, который венчало трио Хвича — Дембеле — Барколя. Ну и Сафонов ожидаемо появился в воротах. Этот сезон для него особенный — и второе чемпионство в Лиге 1 отличается от первого, так как Матвей внес куда более существенный вклад в результат, чем годом ранее.
«Ланс» же гарантировал себе серебро и претендовал на золото лишь математически, поэтому особого мандража не испытывал и даже частично поберег лидеров, так как тоже постепенно готовится к финалу — в Кубке Франции с «Ниццей».
Раскачивались команды долго. У «ПСЖ» было территориальное преимущество, но команде явно не хватало мозга в центре поля. Там порой образовывалась настоящая дыра, и становилось непонятно, как вообще Энрике такое допускает. До атакующей тройки мяч доходил кое-как, после чего начиналась толкучка, где в течение нескольких секунд мяч переходил то к одной, то к другой стороне.
«Ланс» же сразу наметил слабое место соперника — фланги обороны, где вышли ветеран Люка Эрнандес и номинальный нападающий Сенни Маюлю. Хозяева беспардонно долбились именно через эти зоны и преуспевали. С 18-й по 20-ю минуту Сафонов совершил несколько сейвов — сначала справился с ударом из-за штрафной, а затем на пару с Забарным нейтрализовал очень опасный момент, когда Саид вываливался один на один. Вообще Сафонов образцово провел первый тайм: в концовке выручил еще парочку раз, безупречно играл на выходах. Однозначно один из лучших игроков первого тайма.
Ну, а «ПСЖ» подловил соперника на ошибке. Сарр обрезался у своей штрафной, и Дембеле в два касания вывел Кварацхелию один на один. Тому долго возиться с мячом тоже не пришлось — подработал, ударил, вывел свою команду вперед. Да, это выглядело не очень логично, так как парижане в целом играли невнятно. Но класс есть класс, и Хвича это в очередной раз доказал: 10+4 по системе «гол плюс пас» в последних 12 матчах.
В концовке первого тайма Дембеле мог забивать второй мяч, снова подкараулив ошибку защитников, но совсем чуть-чуть не попал в створ. А ведь этот гол мог снять все вопросы, ведь «Ланс» всеми силами попер вперед. Энрике после перерыва выпустил на поле Витинью, только «ПСЖ» это не сильно помогло. Уже на 46-й минуте хозяева могли сравнивать счет, и снова вытащил Сафонов.
Вообще российский вратарь провел один из лучших матчей в карьере. Кто-то скажет, что мячи летели в него сами, но это скорее выбор позиции и умение среагировать на удар с близкой дистанции. Местами везло — в одном из эпизодов мяч рикошетом от защитника чуть не опустился в «девятку», в другом Абдалла попал в штангу. Но главным героем вечера все равно стал Сафонов: лишь один вратарь в этом сезоне Лиги 1 совершил больше сейвов, чем он за этот вечер (9 против 8).
Ну, а точку в матче и чемпионской гонке поставил молодой Мбайе. «ПСЖ» в самой концовке убежал в контратаку, Дуэ покатил на Ибрагима, и тот роскошным выстрелом от перекладины сделал счет 0:2. Французское золото в пятый раз подряд едет в Париж, и вряд ли этому кто-то удивлен. Но для Сафонова это все равно был особенный вечер.
Автор: Марк Бессонов
Пьер Саж
Луис Энрике
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
