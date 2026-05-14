Сафонов вновь чемпион Франции! Золотой матч «ПСЖ» — один из лучших в карьере Матвея

Вообще российский вратарь провел один из лучших матчей в карьере. Кто-то скажет, что мячи летели в него сами, но это скорее выбор позиции и умение среагировать на удар с близкой дистанции. Местами везло — в одном из эпизодов мяч рикошетом от защитника чуть не опустился в «девятку», в другом Абдалла попал в штангу. Но главным героем вечера все равно стал Сафонов: лишь один вратарь в этом сезоне Лиги 1 совершил больше сейвов, чем он за этот вечер (9 против 8).