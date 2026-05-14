Нигматуллин о признании Сафонова лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Лансом»: «Матвей становится ключевым футболистом»

«Матвей по ходу сезона выдержал и выиграл конкуренцию, несмотря на изначальный карт-бланш у Шевалье. Когда вратарь признается лучшим игроком матча, это говорит о том, что голкипер на кураже. У Сафонова это далеко не в первый раз за сезон. Играть в лучшем клубе мира и признаваться там лучшим игроком матча — это дорогого стоит. Сафонов на правильном пути, все увереннее закрепляется в основном составе и становится ключевым игроком. Мне особенно понравилось, что отмечали его прямую вратарскую работу — 8 сейвов. То, что он вчера выручал, это гораздо круче, чем его 20 точных передач, например. Конечно, в современном футболе ценятся универсальные вратари, играющие ногами. Но главная оценка голкипера — это надежность и умение спасать», — сказал Нигматуллин «СЭ».