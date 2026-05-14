Нигматуллин о признании Сафонова лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Лансом»: «Матвей становится ключевым футболистом»

27-летний россиянин сделал 8 сейвов и был признан лучшим игроком встречи.
«Матвей по ходу сезона выдержал и выиграл конкуренцию, несмотря на изначальный карт-бланш у Шевалье. Когда вратарь признается лучшим игроком матча, это говорит о том, что голкипер на кураже. У Сафонова это далеко не в первый раз за сезон. Играть в лучшем клубе мира и признаваться там лучшим игроком матча — это дорогого стоит. Сафонов на правильном пути, все увереннее закрепляется в основном составе и становится ключевым игроком. Мне особенно понравилось, что отмечали его прямую вратарскую работу — 8 сейвов. То, что он вчера выручал, это гораздо круче, чем его 20 точных передач, например. Конечно, в современном футболе ценятся универсальные вратари, играющие ногами. Но главная оценка голкипера — это надежность и умение спасать», — сказал Нигматуллин «СЭ».
Благодаря победе над «Лансом» парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26. За тур до конца сезона «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
Сафонов вновь чемпион Франции! Золотой матч «ПСЖ» — один из лучших в карьере Матвея.
Пьер Саж
Луис Энрике
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти