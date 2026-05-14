Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.66
П2
7.45
Футбол. Первая лига
13:00
Челябинск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.29
П2
3.00
Футбол. Первая лига
13:00
Волга
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.59
П2
1.82
Футбол. Первая лига
13:00
КАМАЗ
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.33
П2
6.23
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.30
П2
3.16
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.27
П2
2.18
Футбол. Первая лига
13:00
Спартак Кс
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.23
П2
3.15
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.71
П2
1.65
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.60
П2
9.00
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
11.00
П2
15.00
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.42
П2
1.92
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.85
П2
2.51
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.30
П2
3.50
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.67
П2
2.46
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.01
П2
2.41
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.14
П2
2.02
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.31
П2
3.60
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2

Нигматуллин о признании Сафонова лучшим игроком матча «ПСЖ» с «Лансом»: «Матвей становится ключевым футболистом»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (2:0).

Источник: Getty Images

27-летний россиянин сделал 8 сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

«Матвей по ходу сезона выдержал и выиграл конкуренцию, несмотря на изначальный карт-бланш у Шевалье. Когда вратарь признается лучшим игроком матча, это говорит о том, что голкипер на кураже. У Сафонова это далеко не в первый раз за сезон. Играть в лучшем клубе мира и признаваться там лучшим игроком матча — это дорогого стоит. Сафонов на правильном пути, все увереннее закрепляется в основном составе и становится ключевым игроком. Мне особенно понравилось, что отмечали его прямую вратарскую работу — 8 сейвов. То, что он вчера выручал, это гораздо круче, чем его 20 точных передач, например. Конечно, в современном футболе ценятся универсальные вратари, играющие ногами. Но главная оценка голкипера — это надежность и умение спасать», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Благодаря победе над «Лансом» парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26. За тур до конца сезона «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

Сафонов вновь чемпион Франции! Золотой матч «ПСЖ» — один из лучших в карьере Матвея.

Ланс
0:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, 29-й тур
13.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Ланс
ПСЖ
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
25
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
3
Фолы
9
3
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
