Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.18
П2
3.60
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.87
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.80
П2
11.00
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Le Parisien: Сафонов — не самый элегантный из игравших в «ПСЖ» вратарей

Известное французское издание Le Parisien в статье, посвященной победе «ПСЖ» над «Лансом» выделило сильные стороны российского вратаря парижской команд Матвея Сафонова.

Источник: Reuters

«Уроженец Краснодара — не самый элегантный и не самый академичный из голкиперов, которые играли в воротах парижского клуба. Но у него не отнять качества, без которого трудно добиться успеха на этой позиции и в столице: он умеет сохранять холодную голову, даже когда вокруг становится жарко», — указано в публикации.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье.

Ланс
0:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, 29-й тур
13.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Ланс
ПСЖ
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
25
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
3
Фолы
9
3
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти