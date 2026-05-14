Министр обороны Израиля осудил лидера «Барселоны» за флаг Палестины

Лидер «Барселоны» Ламин Ямаль размахивал флагом Палестины на чемпионском параде. Исраэль Кац обвинил футболиста в подстрекательстве и призвал «Барселону» осудить его поведение.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил лучшего бомбардира «Барселоны» Ламина Ямаля в разжигании ненависти, после того как 18-летний футболист размахивал флагом Палестины во время чемпионского парада команды 11 мая.

Кац написал, что Ямаль решил заняться «подстрекательством против Израиля и разжиганием ненависти», пока его солдаты сражаются с палестинской группировкой ХАМАС.

«Любой, кто поддерживает подобные заявления, должен спросить себя: является ли это гуманным в его глазах? Является ли это моральным?», — написал Кац в соцсети X, призвав «Барселону» осудить действия футболиста.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В результате атаки погибли 1,2 тыс. человек, большинство — мирные жители. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа, целью которой было названо освобождение всех заложников и уничтожение ХАМАС.

Ямаль размахивал палестинским флагом в автобусе с открытым верхом во время парада в честь победы команды в чемпионате Испании. По данным местных властей, парад собрал около 750 тыс. человек, отмечает AP.

Ямаль исповедует ислам (отец футболиста из Марокко, а мать — из Экваториальной Гвинеи). После парада футболист опубликовал фотографию с флагом Палестины в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Ямаль забил 24 гола и сделал 18 результативных передач в 45 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В концовке сезона он получил травму.

Правительство Испании регулярно критикует действия Израиля в Газе. Испания стала одной из стран, бойкотирующих «Евровидение» из-за участия Израиля. Тема конфликта в секторе Газа коснулась и испанского спорта — проходившая в прошлом году «Вуэльта», одна из трех крупнейших велогонок мира, была завершена досрочно из-за пропалестинских протестов, а в конгрессе допускали снятие сборной с футбольного чемпионата мира в случае попадания туда Израиля.