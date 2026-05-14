Министр обороны Израиля осудил лидера «Барселоны» за флаг Палестины

Правительство Испании регулярно критикует действия Израиля в Газе. Испания стала одной из стран, бойкотирующих «Евровидение» из-за участия Израиля. Тема конфликта в секторе Газа коснулась и испанского спорта — проходившая в прошлом году «Вуэльта», одна из трех крупнейших велогонок мира, была завершена досрочно из-за пропалестинских протестов, а в конгрессе допускали снятие сборной с футбольного чемпионата мира в случае попадания туда Израиля.