Сафонов, отразить: в чем наш голкипер обошел Доннарумму

Матвей Сафонов во второй раз в карьере выиграл Лигу 1 с ПСЖ. В чемпионском матче с «Лансом» (2:0) россиянин был на высоте — сделал восемь сейвов и стал лучшим игроком встречи. Место на следующий сезон российскому голкиперу никто не гарантирует, потому последняя и, пожалуй, самая важная проверка ждет его 30 мая в Будапеште, где его команда сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Ну, а сейчас, когда ПСЖ уже стал лучшей командой Франции, никто не мешает нам сравнить текущий сезон Сафонова с последним парижским годом Джанлуиджи Доннаруммы.
Отражение ударов
Разговоры о вратарях ПСЖ ходят уже не первый год, а в этом сезоне стали особенно популярными. Купленный за €40 млн молодой Люка Шевалье вместо поездки на чемпионат мира в статусе первого номера и твердого места в старте сильнейшего клуба страны прозябает на лавке и читает новости о возможном уходе. А Матвей Сафонов, тот, кого брали чисто на роль дублера, вдруг обнаружил себя в роли одного из главных действующих лиц кампании, приведшей ПСЖ ко второму подряд финалу Лиги чемпионов. Многие болельщики парижан уже забыли про предшественника Матвея, чемпиона Европы Джанлуиджи Доннарумму, который летом 2025-го уехал в «Манчестер Сити».
Несмотря на то, что итальянец занял девятое место в голосовании за «Золотой мяч» прошлого года, сезон у него получился неоднозначным. В плей-офф Лиги чемпионов Джанлуиджи сверкал и выдал несколько чудо-матчей, но вот в Лиге 1 к нему возникало много вопросов. В первую очередь из-за концентрации.
Порой Доннарумма пропускал в играх, где делать это было абсолютно необязательно, и процент матчей на ноль просто кричал о том, что что-то не так. 16,7% — это один из худших показателей в прошлом розыгрыше французского чемпионата. Да и средний показатель в один пропущенный гол за встречу — слабо для уровня ПСЖ, который как минимум на голову превосходит любого конкурента на внутренней арене. У Сафонова же лучший показатель в этом сезоне по проценту «сухарей» (57,1%). На втором месте, кстати, его коллега Шевалье (52,9%). Дальше — пропасть, у идущего третьим турка Берке Озера из «Лилля» — 41,9%.
По отражению ударов у Сафонова и Доннаруммы статистика в целом сопоставима — нельзя сказать, что кто-то из них имеет здесь явное преимущество. Однако россиянину приходилось чаще вступать в игру, и при этом он пропускал в среднем меньше: 0,84 гола за матч против одного у Доннаруммы. Средняя сложность ударов по воротам при этом была почти одинаковой — 0,11 xG на удар у Сафонова против 0,10 у итальянца. Так что минимальный перевес по этому компоненту всё же остается за Матвеем.
А вот в плане подстраховки защитников у Сафонова явное преимущество — он в четыре раза активнее вступал в игру за пределами штрафной. Потому можно понять Луиса Энрике, который после ухода Доннаруммы говорил, что ему нужен вратарь другого профиля. Но детальнее игру ногами разберем чуть позже.
Не секрет, что свою лучшую версию Доннарумма показал именно в Лиге чемпионов, поэтому логично сравнивать вратарей в рамках этого турнира отдельно. По проценту матчей на ноль Сафонов и Доннарумма выступили одинаково — оба сохранили ворота «сухими» в 40% встреч. Но по среднему количеству пропущенных мячей преимущество уже было на стороне итальянца: Доннарумма пропускал 0,86 гола за матч, тогда как Сафонов — 1,13. Кроме того, Джанлуиджи в среднем отражал более сложные удары: показатель предотвращенных голов у него составил 1,47 против 1,41 у россиянина. Впрочем, на статистику Сафонова серьезно повлиял уже вошедший в историю матч с «Баварией» в Париже, где ему пришлось четырежды доставать мяч из сетки.
В целом по качеству отражения ударов тут снова паритет и явное преимущество Сафонова в плане подстраховки (0,75 и 0,37). ПСЖ теперь и правда не боится играть с высокой линией обороны, Матвей в этом плане хорош и здорово вписывается в тактическое видение Энрике.
Игра ногами
А теперь к одному из самых интересных моментов. Луис Энрике чуть ли не прямым текстом говорил, что Доннарумма недостаточно хорошо играет ногами. Это давняя проблема Джиджи, которую он всю карьеру компенсировал невероятным мастерством на «ленточке». Но Сафонов в этом сезоне парижской версии итальянца не уступает, зато превосходит в важном для ПСЖ компоненте.
Оцифровать качество игры вратаря ногами сложно, так как есть уйма нюансов. Например, парижане в прошлом сезоне частенько использовали Гонсалу Рамуша в роли «столба», и Доннарумма находил его длинными пасами, что отражает статистика по прогрессивным передачам и проценту точных ударов от ворот.
Сейчас же конфигурация немного другая. После полуфиналов ЛЧ с «Баварией» многие спорили о том, специально ли Сафонов бил по аутам, чтобы запрессинговать Олисе. Судя по всему, это просто теория, так как Матвей скорее направлял мяч в определенную точку у самой бровки, где Хвича или Фабиан Руис должны были побороться «на втором этаже». Зона это своеобразная, мяч отсюда легко может улететь за пределы поля. Но, судя по всему, на это и был расчет Энрике для преодоления мюнхенского прессинга — даже если не удастся зацепиться и мяч достанется сопернику, то произойдет это в безопасной зоне, откуда почти невозможно развить быструю атаку.
В целом же у Доннаруммы даже более приятные цифры в плане игры ногами, но тут нужно учитывать то, что Сафонов действует более рискованно, потому и процент брака повыше. Во всяком случае, Энрике отмечает, что в этом вопросе доволен россиянином:
— У Сафонова есть все физические и технические качества, чтобы быть топ-вратарем современного футбола. У него есть способность играть ногами, нам это нравится, — говорил на недавней пресс-конференции испанский специалист.
Матвей поувереннее чувствует себя при игре на выходах. Не сказать, что идеально, есть те, кто делает это эталонно, но на фоне регулярно прилипающего к ленточке Доннаруммы выглядит солидно.
Итоги
Если взять общие показатели Сафонова и Доннаруммы во всех турнирах, то получится интересная картина: Матвей по большинству показателей лучше. Россиянин чуть чаще отражал удары и фиксировал мяч, итальянец — совершал спасения (то есть отбивал реально сложные мячи). Доннарумма пропускал часто, но совсем редко больше одного гола за игру. У Сафонова, наоборот, есть неудачные встречи, но в целом его процент «сухарей» сильно лучше, чем у Джанлуиджи.
Ну и, пожалуй, важнейшее различие — игра за пределами штрафной. Сафонов в разы чаще страхует партнеров, и это особо ценится Луисом Энрике. А еще есть такая штука, как уверенность. Во Франции пишут, что к Матвею есть вопросы в плане вратарской техники, но он компенсирует это реакцией и ментальной подготовкой. Россиянин очень редко «плывет» под давлением и вселяет в защиту уверенность.
— Мы много говорим о защитниках, особенно о Пачо и Маркиньосе, но наличие такого вратаря за их спиной делает их лучше, — отмечает «Известиям» бывший вратарь ПСЖ Жером Алонзо. — Сафонов — из тех парней, которые не дрогнут, он невероятен в психологическом аспекте. Когда у тебя есть такая опора в психологическом плане, можешь быть уверен, что вся команда станет лучше.
Преуменьшать достижения Доннаруммы на последнем парижском этапе точно нельзя — не просто так его номинировали на «Золотой мяч». Но это повод гордиться Сафоновым, который выступает явно не хуже той версии Джанлуиджи. Сейчас же ему остается как следует подготовиться к важнейшему матчу с «Арсеналом». Ну, а расслабляться точно нельзя, с таким уровнем конкуренции любой неудачный отрезок может привести к скамейке запасных.
Марк Бессонов