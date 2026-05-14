Сафонов, отразить: в чем наш голкипер обошел Доннарумму

Сейчас же конфигурация немного другая. После полуфиналов ЛЧ с «Баварией» многие спорили о том, специально ли Сафонов бил по аутам, чтобы запрессинговать Олисе. Судя по всему, это просто теория, так как Матвей скорее направлял мяч в определенную точку у самой бровки, где Хвича или Фабиан Руис должны были побороться «на втором этаже». Зона это своеобразная, мяч отсюда легко может улететь за пределы поля. Но, судя по всему, на это и был расчет Энрике для преодоления мюнхенского прессинга — даже если не удастся зацепиться и мяч достанется сопернику, то произойдет это в безопасной зоне, откуда почти невозможно развить быструю атаку.