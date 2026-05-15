Сафонов надеется завоевать больше трофеев с ПСЖ

В среду российский вратарь стал двукратным чемпионом Франции.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после победы в чемпионате Франции по футболу надеется завоевать с клубом еще больше трофеев. Об этом голкипер написал в своем Telegram-канале.

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ со счетом 2:0 обыграл «Ланс» и за тур до окончания чемпионата Франции стал победителем турнира. Сафонов был признан лучшим игроком встречи.

«Вчера был мощный вечер. Матч против ближайшего конкурента, где было много борьбы, моментов и эмоций. Итог: победа, “сухой” матч и статуэтка игрока матча. Вдвойне приятно, что именно этой победой мы оформили чемпионство», — отметил Сафонов.

«Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше», — добавил российский вратарь ПСЖ.

Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. До этого футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.

ПСЖ в текущем сезоне сохраняет шансы защитить титул победителя Лиги чемпионов. 30 мая в финальном матче французская команда сыграет с английским «Арсеналом». Встреча пройдет в Будапеште.

Ланс
0:2
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, 29-й тур
13.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
29′
Ибраим Мбай
(Дезире Дуэ)
90+3′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
25
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
6
Самсон Байду
60′
32
Киллиан Антонио
2
Рубен Агилар
85′
5
Андрия Булатович
11
Одсонн Эдуар
61′
9
Аллан Сен-Максимен
19
Абдалла Сима
85′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
60′
10
Флориан Товен
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
27
Педро Фернандес
6
Илья Забарный
45′
4
Лукас Бералдо
21
Люка Эрнандез
61′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
76′
54
Димитри Люсеа
10
Усман Дембеле
76′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
46′
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Ланс
ПСЖ
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
25
10
Удары в створ
10
3
Угловые
6
3
Фолы
9
3
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
