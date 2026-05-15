«Барселона» готовит судебный иск против президента «Реала» Переса

Ранее Перес заявил о 18-летней коррупции между «Барселоной» и Энрикесом Негрейрой, бывшим вице-президентом Технического комитета судей (CTA).
К словам Флорентино Переса против каталонской команды присоединился и тренер мадридцев Альваро Арбелоа. На вопрос об утверждении Флорентино об украденных 7 чемпионствах он дал ответ: «Да, конечно, мы все знаем, что происходило на протяжении 20 лет, ведь наверняка есть и то, чего мы не знаем. Это незаконно».
Эти заявления мадридского тренера сейчас также анализируются юридическим отделом «сине-гранатовых».
Как только юридическая служба предложит меры, которые посчитает целесообразными, руководящие органы «Барселоны» дадут окончательное согласие на их реализацию.