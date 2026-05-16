Источник: «Челси» провел переговоры с Хаби Алонсо о назначении на пост тренера

По информации источника, лондонский клуб активно работает над поиском нового главного тренера и планирует объявить имя специалиста до начала чемпионата мира. Помимо Алонсо, в шорт-листе «Челси» также находятся тренер «Борнмута» Андони Ираола, Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас» и Марку Силва из «Фулхэма».
Последним клубом Алонсо в качестве тренера был «Реал». Он возглавлял команду с июня 2025 года по 12 января 2026 года.
После 36 туров «Челси» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. В апреле клуб уволил с поста главного тренера Лиама Росеньора, исполняющим обязанности был назначен Калум Макфарлейн.