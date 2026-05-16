Арбелоа: «Для меня, как для игрока и болельщика “Реала”, Моуринью — номер один»

— Я не понимаю этих разговоров о неуправляемой атмосфере в раздевалке, я с этим не согласен. Когда клуб примет решение о тренере на следующий сезон, он сделает это тогда, когда сочтет это целесообразным. Для меня, как для игрока и болельщика «Реала», Моуринью — номер один. Я так думал месяц назад, и до сих пор так думаю. Он есть и всегда будет «одним из нас». Если он останется здесь в следующем сезоне, я буду очень рад видеть его дома, — приводит слова Арбелоа As.