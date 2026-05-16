Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.79
П2
1.64
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.60
П2
9.00
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.18
X
10.00
П2
13.25
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.41
П2
1.92
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.86
П2
2.65
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.75
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.65
П2
2.56
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.12
П2
2.32
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.13
П2
2.06
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.32
П2
3.70
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона. Об этом 37-летний поляк сообщил в соцсети.

Источник: Reuters

«После четырех лет, полных вызовов и тяжелой работы, пришло время двигаться дальше.

Я ухожу с ощущением, что миссия выполнена: 4 сезона, 3 чемпионства. Я никогда не забуду любовь болельщиков, которую почувствовал с самых первых дней. Каталония — мое место на земле.

Спасибо всем, кого я встретил на этом пути за эти прекрасные четыре года. Отдельное спасибо президенту Лапорте за возможность прожить самую невероятную главу моей карьеры.

“Барса” вернулась туда, где и должна быть», — написал форвард.

Алавес
1:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, 36-й тур
13.05.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Мендисорроса
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Ханс-Дитер Флик
Голы
Алавес
Ибраим Диабате
(Антонио Бланко)
45+1′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
7
Анхель Перес
21
Абде Реббач
81′
16
Вилле Коски
18
Хон Гуриди
8
Антонио Бланко
14
Науэль Теналья
11
Антонио Мартинес
4
Денис Суарес
64′
19
Пабло Ибаньес
24
Виктор Парада
80′
23
Карлос Протесони
22
Ибраим Диабате
64′
34
Айтор Маньяс
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
14
Маркус Рэшфорд
46′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
36
Альваро Кортес
3
Алехандро Бальде
79′
2
Жоау Канселу
89′
19
Руни Барджи
62′
42
Хави Эспарт
5
Пау Кубарси
62′
8
Педри
17
Марк Касадо
62′
7
Ферран Торрес
22
Марк Берналь
87′
43
Томми Маркес
Статистика
Алавес
Барселона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Угловые
6
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
