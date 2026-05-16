Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»

«После четырех лет, полных вызовов и тяжелой работы, пришло время двигаться дальше.
Я ухожу с ощущением, что миссия выполнена: 4 сезона, 3 чемпионства. Я никогда не забуду любовь болельщиков, которую почувствовал с самых первых дней. Каталония — мое место на земле.
Спасибо всем, кого я встретил на этом пути за эти прекрасные четыре года. Отдельное спасибо президенту Лапорте за возможность прожить самую невероятную главу моей карьеры.
“Барса” вернулась туда, где и должна быть», — написал форвард.
Футбол, Испания, 36-й тур
13.05.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Мендисорроса
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Ханс-Дитер Флик
Голы
Алавес
Ибраим Диабате
(Антонио Бланко)
45+1′
Составы команд
Алавес
1
Антонио Сивера
7
Анхель Перес
21
Абде Реббач
81′
16
Вилле Коски
18
Хон Гуриди
8
Антонио Бланко
14
Науэль Теналья
11
Антонио Мартинес
4
Денис Суарес
64′
19
Пабло Ибаньес
24
Виктор Парада
80′
23
Карлос Протесони
22
Ибраим Диабате
64′
34
Айтор Маньяс
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
14
Маркус Рэшфорд
46′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
36
Альваро Кортес
3
Алехандро Бальде
79′
2
Жоау Канселу
89′
19
Руни Барджи
62′
42
Хави Эспарт
5
Пау Кубарси
62′
8
Педри
17
Марк Касадо
62′
7
Ферран Торрес
22
Марк Берналь
87′
43
Томми Маркес
Статистика
Алавес
Барселона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Угловые
6
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
