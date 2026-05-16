Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»

«После четырех лет, полных вызовов и тяжелой работы, пришло время двигаться дальше.



Я ухожу с ощущением, что миссия выполнена: 4 сезона, 3 чемпионства. Я никогда не забуду любовь болельщиков, которую почувствовал с самых первых дней. Каталония — мое место на земле.



Спасибо всем, кого я встретил на этом пути за эти прекрасные четыре года. Отдельное спасибо президенту Лапорте за возможность прожить самую невероятную главу моей карьеры.



“Барса” вернулась туда, где и должна быть», — написал форвард.