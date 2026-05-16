«Штутгарт» вышел в Лигу чемпионов

В заключительном, 34-м туре Бундеслиги «Штутгарт» в гостях сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2) и финишировал четвертым.
«Хоффенхайм», который в последнем туре крупно уступил «Боруссии» (0:4) в Менхенгладбахе, стал пятым, а «Байер», сыгравший дома вничью с «Гамбургом», занял шестое место. Обе команды в следующем сезоне выступят в Лиге Европы.
Ставший седьмым «Фрайбург», который получит место в Лиге чемпионов в случае победы в финале Лиги Европы, завершил чемпионат разгромной победой над «РБ Лейпциг» (4:1).
Дортмундская «Боруссия», не имевшая турнирной мотивации, победила «Вердер» (2:0).
Футбол, Германия, 34-й тур
16.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Дойче Банк Парк
Главные тренеры
Альберт Риера
Себастьян Хенесс
Голы
Айнтрахт Ф
Йонатан Буркардт
72′
Йонатан Буркардт
90+2′
Штутгарт
Чема Андрес
(Крис Фюрих)
10′
Николас Нарти
(Дениз Ундав)
45+4′
Составы команд
Айнтрахт Ф
23
Михаэль Цеттерер
21
Натаниэль Браун
20
Рицу Доан
15
Элье Схири
4
Робин Кох
5
Орель Аменда
60′
13
Расмус Кристенсен
80′
22
Тимоти Чэндлер
19
Жан-Маттео Баойя
17′
7
Ансгар Кнауфф
25
Арно Калимуэндо
46′
8
Фарес Шаиби
47′
42
Джан Узун
60′
18
Махмуд Дауд
27
Марио Гетце
60′
9
Йонатан Буркардт
Штутгарт
33
Александр Нюбель
3
Рамон Хендрикс
24
Джефф Шабо
18
Джейми Левелинг
30
Чема Андрес
27′
6
Ангело Штиллер
26
Дениз Ундав
7
Максимилиан Миттельштедт
63′
73′
4
Джоша Вагноман
10
Крис Фюрих
73′
14
Лука Хакес
28
Николас Нарти
86′
29
Финн Ельч
9
Эрмедин Демирович
66′
86′
8
Тиагу Томаш
Статистика
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
16
13
Удары в створ
7
7
Угловые
6
6
Фолы
14
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Вельц
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти