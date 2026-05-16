Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.30
П2
3.75
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Бавария» превзошла рекорд «Реала» по голам за сезон в топ-5 лигах Европы в XXI веке

Мюнхенская команда забила 122 гола в сезоне-2025/26.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Футболисты германской «Баварии» установили рекорд главных пяти европейских чемпионатов по количеству забитых мячей за сезон.

В заключительном матче национального первенства «Бавария» на своем поле разгромила «Кёльн» (5:1). За 34 тура на счету мюнхенской команды 122 гола. Прежним рекордсменом среди топ-5 чемпионатов Европы был «Реал», который в сезоне-2011/12 поразил ворота соперников 121 раз.

Больше «Баварии» в истории главных европейских первенств забивал только итальянский «Торино». Сезон-1947/48 команда завершила со 125 голами в 40 матчах.

В топ-5 главных лиг Европы входят чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Бавария
5:1
Первый тайм: 3:1
Кельн
Футбол, Германия, 34-й тур
16.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Лукас Кваснек
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Йозуа Киммих)
10′
Гарри Кейн
13′
Том Бишоф
(Леннарт Карл)
22′
Гарри Кейн
(Леон Горецка)
69′
Николас Джексон
(Луис Диас)
83′
Кельн
Саид Эль Мала
18′
Составы команд
Бавария
20
Том Бишоф
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
1
Мануэль Нойер
60′
40
Йонас Урбиг
27
Конрад Лаймер
37′
46′
44
Йосип Станишич
42
Леннарт Карл
61′
17
Майкл Олисе
10
Джамал Мусиала
70′
22
Рафаэл Геррейру
8
Леон Горецка
83′
11
Николас Джексон
Кельн
1
Марвин Швебе
28
Себастьян Себулонсен
32
Кристофер Лунн
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
6
Эрик Мартель
39
Дженк Озкаджар
16
Якуб Каминьски
90′
11
Флориан Кайнц
17
Алессио Кастро-Монтес
69′
18
Исак Бергманн Йоханнессон
2
Йоэль Шмид
34′
46′
37
Линтон Майна
30
Мариус Бюльтер
80′
29
Ян Тильманн
13
Саид Эль Мала
80′
38
Юссуфа Ньянг
Статистика
Бавария
Кельн
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
7
2
Угловые
5
5
Фолы
6
4
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Дениз Айтекин
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти