«Бавария» превзошла рекорд «Реала» по голам за сезон в топ-5 лигах Европы в XXI веке

В заключительном матче национального первенства «Бавария» на своем поле разгромила «Кёльн» (5:1). За 34 тура на счету мюнхенской команды 122 гола. Прежним рекордсменом среди топ-5 чемпионатов Европы был «Реал», который в сезоне-2011/12 поразил ворота соперников 121 раз.