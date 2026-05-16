Кейн, забив 58 голов за сезон, побил рекорд Левандовски

Как сообщает 433, Кейн побил рекорд бывшего форварда «Баварии» Роберта Левандовски по количеству голов, забитых игроком из Бундеслиги за один сезон во всех соревнованиях. В сезоне-2019/20 Левандовски забил 55 голов.