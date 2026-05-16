Гвардиола выиграл 20-й трофей с «Манчестер Сити»

Испанский специалист возглавил небесно-голубых в июле 2016 года. За десять сезонов с Гвардиолой команда шесть раз стала чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), пять раз выиграла Кубок лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2025/26), трижды завоевала Кубок (2018/19, 2022/23, 2025/26) и Суперкубок Англии (2018, 2019, 2024), а также по разу выиграла Лигу чемпионов (2022/23), Суперкубок УЕФА (2023) и клубный чемпионат мира (2023).