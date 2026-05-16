Матч-центр
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
1
:
Енисей
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
Гвардиола выиграл 20-й трофей с «Манчестер Сити»

В субботу, 16 мая, «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии-2025/26. Это 20-й трофей для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы с командой.

Испанский специалист возглавил небесно-голубых в июле 2016 года. За десять сезонов с Гвардиолой команда шесть раз стала чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), пять раз выиграла Кубок лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2025/26), трижды завоевала Кубок (2018/19, 2022/23, 2025/26) и Суперкубок Англии (2018, 2019, 2024), а также по разу выиграла Лигу чемпионов (2022/23), Суперкубок УЕФА (2023) и клубный чемпионат мира (2023).

С «Барселоной» Гвардиола выиграл 14 трофеев, а с «Баварией» — семь.

Также «Манчестер Сити» сохраняет шансы на чемпионство в английской Премьер-лиге в текущем сезоне. По итогам 36 туров «горожане» занимают второе место с 77 очками, отставая от лидирующего «Арсенала» (79) на два балла.