Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии-2026 в Уэльсе

В субботу, 16 мая, «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии-2025/26. По итогам встречи определилась пара, которая сыграет в матче за Суперкубок Англии-2026.

Источник: Getty Images

«Горожане» поборются за трофей с «Арсеналом». Игра пройдет 16 августа на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).

Напомним, в матче за Суперкубок играют победитель английской Премьер-лиги (АПЛ) и обладатель Кубка Англии. Если оба трофея выигрывает одна команда, она играет со вторым клубом в таблице АПЛ. Так как Кубок Англии выиграл «Сити», а первые два места в АПЛ гарантированно поделят «канониры» и «горожане», в игре за Суперкубок сыграют именно они.

Действующим обладателем Суперкубка Англии является «Кристал Пэлас», одолевший «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.) в августе. Самым титулованным клубом турнира является «Манчестер Юнайтед» (21 титул). У «Арсенала» 17 побед, а у «Манчестер Сити» — семь.