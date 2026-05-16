«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии-2026 в Уэльсе

«Горожане» поборются за трофей с «Арсеналом». Игра пройдет 16 августа на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс).
Напомним, в матче за Суперкубок играют победитель английской Премьер-лиги (АПЛ) и обладатель Кубка Англии. Если оба трофея выигрывает одна команда, она играет со вторым клубом в таблице АПЛ. Так как Кубок Англии выиграл «Сити», а первые два места в АПЛ гарантированно поделят «канониры» и «горожане», в игре за Суперкубок сыграют именно они.
Действующим обладателем Суперкубка Англии является «Кристал Пэлас», одолевший «Ливерпуль» (2:2, 3:2 пен.) в августе. Самым титулованным клубом турнира является «Манчестер Юнайтед» (21 титул). У «Арсенала» 17 побед, а у «Манчестер Сити» — семь.