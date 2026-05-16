Романо: Хаби Алонсо возглавит футбольный клуб «Челси»

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Испанец Хаби Алонсо станет главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.
По информации источника, контракт будет рассчитан на четыре года. Отмечается, что в скором времени специалист прибудет в Лондон, объявление о его назначении ожидается в течение нескольких дней.
Алонсо 44 года, в мае 2025 года он возглавил испанский «Реал», 12 января клуб отправил специалиста в отставку. С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер», под его руководством клуб впервые стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также «Байер» вместе с ним стал победителем Кубка и Суперкубка Германии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил итальянской «Аталанте» (0:3). Это поражение прервало рекордную победную серию для клубов из топ-5 лиг, которая составляла 51 матч.
В качестве игрока Алонсо выступал за английский «Ливерпуль», германскую «Баварию», испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар» и «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он трижды выиграл чемпионат Германии, по одному разу — кубок и суперкубок страны, с «Ливерпулем» — Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» является англичанин Калум Макфарлейн. В начале сезона главным тренером лондонцев был итальянец Энцо Мареска, который был отправлен в отставку 1 января. 6 января команду возглавил англичанин Лиам Росеньор, который был уволен 22 апреля.