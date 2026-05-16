Романо: Хаби Алонсо возглавит футбольный клуб «Челси»

Алонсо 44 года, в мае 2025 года он возглавил испанский «Реал», 12 января клуб отправил специалиста в отставку. С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер», под его руководством клуб впервые стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также «Байер» вместе с ним стал победителем Кубка и Суперкубка Германии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил итальянской «Аталанте» (0:3). Это поражение прервало рекордную победную серию для клубов из топ-5 лиг, которая составляла 51 матч.