Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2

Романо: Хаби Алонсо возглавит футбольный клуб «Челси»

По информации журналиста, контракт будет рассчитан на четыре года.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Испанец Хаби Алонсо станет главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

По информации источника, контракт будет рассчитан на четыре года. Отмечается, что в скором времени специалист прибудет в Лондон, объявление о его назначении ожидается в течение нескольких дней.

Алонсо 44 года, в мае 2025 года он возглавил испанский «Реал», 12 января клуб отправил специалиста в отставку. С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер», под его руководством клуб впервые стал чемпионом Германии, не проиграв ни одного матча в сезоне. Также «Байер» вместе с ним стал победителем Кубка и Суперкубка Германии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил итальянской «Аталанте» (0:3). Это поражение прервало рекордную победную серию для клубов из топ-5 лиг, которая составляла 51 матч.

В качестве игрока Алонсо выступал за английский «Ливерпуль», германскую «Баварию», испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар» и «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он трижды выиграл чемпионат Германии, по одному разу — кубок и суперкубок страны, с «Ливерпулем» — Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» является англичанин Калум Макфарлейн. В начале сезона главным тренером лондонцев был итальянец Энцо Мареска, который был отправлен в отставку 1 января. 6 января команду возглавил англичанин Лиам Росеньор, который был уволен 22 апреля.