Лапорта обратился к покидающему «Барселону» Левандовски: «Оставил неизгладимый человеческий след»

«Моя благодарность Роберту Левандовски… Человеку, который помимо своего спортивного таланта оставил неизгладимый человеческий след в истории “Барселоны”.
Он прибыл в сложный для клуба момент, и его переход стал возможен благодаря его решимости играть за «Барселону». Его карьера и статус сыграли решающую роль в укреплении доверия и уверенности команды, которая выиграла 3 из последних 4 титулов в лиге… И во многом благодаря профессионализму, самоотдаче и голам Роберта.
Барселона и Каталония были и всегда будут твоим домом. Спасибо за все и до скорой встречи!" — написал Лапорта.