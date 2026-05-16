Роналду после поражения не явился на церемонию награждения азиатской Лиги чемпионов

ТАСС, 16 мая. Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, не пришел на церемонию награждения после поражения в финальном матче второго дивизиона азиатской Лиги чемпионов от японской «Гамбы».
Ранее ТАСС сообщал, что «Аль-Наср» минимально уступил «Гамбе» в матче за титул. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу японского клуба.
Роналду 41 год, он выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В составе команды португалец выиграл один трофей, завоевав Кубок арабских чемпионов. Форвард является лучшим бомбардиром в истории футбола и пятикратным обладателем «Золотого мяча».