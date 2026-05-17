«Наполи» разгромил «Пизу» в матче Серии А

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.00
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
0
:
Зенит
1
Все коэффициенты
П1
56.00
X
9.00
П2
1.11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
1
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
46.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
4
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.50
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
12.00
П2
56.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Балтика
1
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.00
П2
3.30
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.40
П2
2.75
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.05
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.95
П2
3.25
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.26
П2
3.59
Футбол. Испания
20:00
Атлетико
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.22
П2
4.80
Футбол. Испания
20:00
Эльче
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.01
П2
3.70
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.50
П2
3.65
Футбол. Испания
20:00
Осасуна
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.14
X
2.95
П2
4.48
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.42
П2
2.00
Футбол. Испания
20:00
Райо Вальекано
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.72
П2
3.75
Футбол. Испания
20:00
Реал Сосьедад
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.42
П2
3.29
Футбол. Испания
20:00
Севилья
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.65
П2
2.18
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.12
П2
3.45
Футбол. Италия
21:45
Сассуоло
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.27
П2
2.75
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.25
П2
3.05
Футбол. Франция
22:00
Брест
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.81
П2
4.30
Футбол. Франция
22:00
Лилль
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
8.00
Футбол. Франция
22:00
Лорьян
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.55
П2
2.66
Футбол. Франция
22:00
Лион
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.30
П2
4.40
Футбол. Франция
22:00
Марсель
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.10
П2
3.50
Футбол. Франция
22:00
Нант
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.56
П2
2.65
Футбол. Франция
22:00
Ницца
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
22:00
Париж
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.04
X
4.79
П2
1.60
Футбол. Франция
22:00
Страсбур
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.18
П2
2.11
Футбол. Испания
22:15
Барселона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.28
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
П1
X
П2

«Наполи» разгромил «Пизу» в матче Серии А

«Наполи» на выезде победил «Пизу» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Арена Гарибальди».

Голы забили Скотт Мактоминай, Амир Ррахмани и Расмус Хейлунн.

«Наполи» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Пиза» проиграла 23-й матч в этом сезоне и с 18 очками занимает последнюю строчку.

«Пиза», как и «Верона», лишилась шансов сохраниться в Серии А по итогам сезона-2025/26.

В 38-м туре чемпионата Италии 24 мая «Наполи» примет «Удинезе», а «Пиза» сыграет на выезде с «Лацио».

Пиза
0:3
Первый тайм: 0:2
Наполи
Футбол, Италия, 37-й тур
17.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan
Главные тренеры
Оскар Хильемарк
Антонио Конте
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
21′
Амир Ррахмани
27′
Расмус Хейлунн
90′
Составы команд
Пиза
1
Адриан Шемпер
5
Симоне Канестрелли
4
Антонио Караччоло
78′
3
Самуэле Ангори
8
Мальте Хейхолт
20
Мишель Эбишер
33
Артуро Калабрези
53′
70′
11
Хуан Куадрадо
7
Мехди Лерис
70′
15
Идрисса Туре
14
Эбенезер Акинсанмиро
61′
36
Габриэле Пиччинини
81
Филип Стоилкович
60′
9
Хенрик Мейстер
32
Стефано Морео
71′
21
Исак Вурал
Наполи
1
Алекс Мерет
31
Сэм Бекема
13
Амир Ррахмани
19
Расмус Хейлунн
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
4
Алессандро Буонджорно
59′
17
Матиас Оливера
22
Джованни Ди Лоренцо
88′
30
Паскуале Маццокки
37
Леонардо Спинаццола
79′
3
Мигель Гутьеррес
20
Эльиф Эльмас
53′
59′
11
Кевин Де Брейне
27
Алиссон Сантос
78′
80′
26
Антонио Вергара
Статистика
Пиза
Наполи
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
4
10
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
13
8
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Франческо Фурно
(Италия)
