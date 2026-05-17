«Наполи» разгромил «Пизу» в матче Серии А

Встреча прошла на стадионе «Арена Гарибальди».
Голы забили Скотт Мактоминай, Амир Ррахмани и Расмус Хейлунн.
«Наполи» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Пиза» проиграла 23-й матч в этом сезоне и с 18 очками занимает последнюю строчку.
«Пиза», как и «Верона», лишилась шансов сохраниться в Серии А по итогам сезона-2025/26.
В 38-м туре чемпионата Италии 24 мая «Наполи» примет «Удинезе», а «Пиза» сыграет на выезде с «Лацио».
Футбол, Италия, 37-й тур
17.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan
Главные тренеры
Оскар Хильемарк
Антонио Конте
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
21′
Амир Ррахмани
27′
Расмус Хейлунн
90′
Составы команд
Пиза
1
Адриан Шемпер
5
Симоне Канестрелли
4
Антонио Караччоло
78′
3
Самуэле Ангори
8
Мальте Хейхолт
20
Мишель Эбишер
33
Артуро Калабрези
53′
70′
11
Хуан Куадрадо
7
Мехди Лерис
70′
15
Идрисса Туре
14
Эбенезер Акинсанмиро
61′
36
Габриэле Пиччинини
81
Филип Стоилкович
60′
9
Хенрик Мейстер
32
Стефано Морео
71′
21
Исак Вурал
Наполи
1
Алекс Мерет
31
Сэм Бекема
13
Амир Ррахмани
19
Расмус Хейлунн
8
Скотт Мактоминай
68
Станислав Лоботка
4
Алессандро Буонджорно
59′
17
Матиас Оливера
22
Джованни Ди Лоренцо
88′
30
Паскуале Маццокки
37
Леонардо Спинаццола
79′
3
Мигель Гутьеррес
20
Эльиф Эльмас
53′
59′
11
Кевин Де Брейне
27
Алиссон Сантос
78′
80′
26
Антонио Вергара
Статистика
Пиза
Наполи
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
4
10
Удары в створ
2
5
Угловые
1
6
Фолы
13
8
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Франческо Фурно
(Италия)
