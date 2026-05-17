«Реал Сосьедад» в большинстве уступил «Валенсии», Захарян провел на поле 58 минут

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
2
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Осер
2
Все коэффициенты
П1
62.00
X
5.40
П2
1.23
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
0
:
Гавр
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
0
:
Ланс
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
3
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
1
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.40
П2
7.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
5
:
Монако
4
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.79
П2
34.00
Футбол. Франция
22:00
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Лечче
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Валенсия
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» в большинстве уступил «Валенсии», Захарян провел на поле 58 минут

«Реал Сосьедад» проиграл «Валенсии» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании — 3:4.

Источник: Quality Sport Images/Getty Images

У хозяев отличились Айен Муньос и Орри Оскарссон. Защитник гостей Сезар Таррега забил автогол в этой игре. У «Валенсии» дубль оформил Хави Герра, также забитыми мячами отметились Уго Дуро и Гвидо Родригес.

Гости с 70-й минуты играли в меньшинстве после удаления Эрая Кюмарта.

Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян вышел на игру в стартовом составе. На 25-й минуте он получил желтую карточку за грубую игру, а на 58-й был заменен.

«Валенсия» набрала 46 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице Ла лиги. «Реал Сосьедад» с 45 очками располагается на строчку ниже.

В параллельных матчах «Райо Вальекано» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0, а «Леванте» победил «Мальорку» (2:0).

17 мая 20:00 Райо Вальекано — Вильярреал 2:0 17 мая 20:00 Леванте — Мальорка 2:0.

Реал Сосьедад
3:4
Первый тайм: 1:2
Валенсия
Футбол, Испания, 37-й тур
17.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Аноэта
Главные тренеры
Пеллегрино Матараццо
Карлос Корберан
Голы
Реал Сосьедад
Айен Муньос
(Ариц Элустондо)
3′
Сезар Таррега
60′
Орри Стейнд Оскарссон
(Микель Ойярсабаль)
63′
Валенсия
Хави Герра
(Пабло Лопес)
8′
Уго Дуро
(Эрай Джемерт)
22′
Гвидо Родригес
(Андре Алмейда I)
89′
Хави Герра
(Тьерри Коррейа)
90+3′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
15
Пабло Марин
31
Хон Мартин
88′
5
Игор Субельдия
88′
8
Беньят Туррьентес
86′
18
Карлос Солер
6
Ариц Элустондо
84′
2
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
58′
17
Серхио Гомес
21
Арсен Захарян
25′
58′
24
Лука Сучич
23
Брайс Мендес
58′
10
Микель Ойярсабаль
9
Орри Стейнд Оскарссон
79′
11
Гонсалу Гедеш
Валенсия
1
Столе Димитриевски
21
Хесус Васкес
5
Сезар Таррега
24
Эрай Джемерт
70′
2
Гвидо Родригес
8
Хави Герра
4
Унаи Нуньес
83′
10
Андре Алмейда I
11
Луис Риоха
74′
12
Тьерри Коррейа
16
Диего Лопес
74′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
23
Филип Угринич
74′
6
Умар Садик
9
Уго Дуро
74′
17
Ларджи Рамазани
Статистика
Реал Сосьедад
Валенсия
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
3
6
Угловые
3
2
Фолы
13
11
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Иосу Галеч Апестегия
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти