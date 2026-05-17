«Реал Сосьедад» в большинстве уступил «Валенсии», Захарян провел на поле 58 минут

У хозяев отличились Айен Муньос и Орри Оскарссон. Защитник гостей Сезар Таррега забил автогол в этой игре. У «Валенсии» дубль оформил Хави Герра, также забитыми мячами отметились Уго Дуро и Гвидо Родригес.
Гости с 70-й минуты играли в меньшинстве после удаления Эрая Кюмарта.
Российский полузащитник бело-голубых Арсен Захарян вышел на игру в стартовом составе. На 25-й минуте он получил желтую карточку за грубую игру, а на 58-й был заменен.
«Валенсия» набрала 46 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице Ла лиги. «Реал Сосьедад» с 45 очками располагается на строчку ниже.
В параллельных матчах «Райо Вальекано» обыграл «Вильярреал» со счетом 2:0, а «Леванте» победил «Мальорку» (2:0).
17 мая 20:00 Райо Вальекано — Вильярреал 2:0 17 мая 20:00 Леванте — Мальорка 2:0.
Пеллегрино Матараццо
Карлос Корберан
Айен Муньос
(Ариц Элустондо)
3′
Сезар Таррега
60′
Орри Стейнд Оскарссон
(Микель Ойярсабаль)
63′
Хави Герра
(Пабло Лопес)
8′
Уго Дуро
(Эрай Джемерт)
22′
Гвидо Родригес
(Андре Алмейда I)
89′
Хави Герра
(Тьерри Коррейа)
90+3′
1
Алекс Ремиро
15
Пабло Марин
31
Хон Мартин
88′
5
Игор Субельдия
88′
8
Беньят Туррьентес
86′
18
Карлос Солер
6
Ариц Элустондо
84′
2
Хон Арамбуру
3
Айен Муньос
58′
17
Серхио Гомес
21
Арсен Захарян
25′
58′
24
Лука Сучич
23
Брайс Мендес
58′
10
Микель Ойярсабаль
9
Орри Стейнд Оскарссон
79′
11
Гонсалу Гедеш
1
Столе Димитриевски
21
Хесус Васкес
5
Сезар Таррега
24
Эрай Джемерт
70′
2
Гвидо Родригес
8
Хави Герра
4
Унаи Нуньес
83′
10
Андре Алмейда I
11
Луис Риоха
74′
12
Тьерри Коррейа
16
Диего Лопес
74′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
23
Филип Угринич
74′
6
Умар Садик
9
Уго Дуро
74′
17
Ларджи Рамазани
Главный судья
Иосу Галеч Апестегия
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти