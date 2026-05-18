Дубль Рафиньи принес «Барселоне» победу над «Бетисом» в матче Ла Лиги

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Бетис» в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Рафинья (28-я и 62-я минуты) и Жуан Канселу (74). В составе проигравших отличился Иско (69, с пенальти).
Этот матч стал последним домашним за «Барселону» для польского нападающего Роберта Левандовского, который был заменен на 85-й минуте под овации болельщиков.
Досрочно ставшая чемпионом «Барселона» набрала 94 очка. «Бетис», гарантировавший себе пятую позицию и путевку в основной этап Лиги чемпионов, имеет в активе 57 очков.
«Барселона» завершит чемпионат 23 мая гостевым матчем против «Валенсии», «Бетис» в тот же день примет «Леванте».
Ханс-Дитер Флик
Мануэль Пеллегрини
Рафинья
28′
Рафинья
62′
Жоау Канселу
(Педри)
74′
Франсиско Роман Иско
69′
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
38′
2
Жоау Канселу
6
Гави
8
Педри
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
75′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
85′
17
Марк Касадо
11
Рафинья
63′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
46′
3
Алехандро Бальде
24
Эрик Гарсия
63′
19
Руни Барджи
1
Альваро Вальес
2
Эктор Бельерин
23
Хуниор Фирпо
4
Бернарду де Соуза Натан
16
Валентин Гомес
18
Нелсон Деосса
7
Матеус дос Сантос Антони
85′
9
Чими Авила
10
Абде Эззалзули
80′
17
Родриго Рикельме
20
Джовани Ло Сельсо
46′
22
Франсиско Роман Иско
14
Софьян Амрабат
80′
21
Марк Рока
15
Альваро Фидальго
46′
11
Седрик Бакамбю
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
