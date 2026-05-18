«Барселона» первой в истории выиграла все 19 домашних матчей сезона Ла Лиги

«Барселона» — первая команда за всю историю Ла Лиги, которая выиграла 19 из 19 домашних матчей в одном сезоне (57 забитых голов и 10 пропущенных).
В воскресенье каталонцы, завоевавшие чемпионство, обыграли на своем поле «Бетис» (3:1) в 37-м туре.
До сегодняшнего дня рекорд по максимальному числу домашних побед в чемпионате Испании (17 из 17) принадлежал «Реалу» сезона-1985/86.
Источник: MisterChip
Футбол, Испания, 37-й тур
17.05.2026, 22:15 (МСК UTC+3)
Камп Ноу, 56870 зрителей
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Мануэль Пеллегрини
Голы
Барселона
Рафинья
28′
Рафинья
62′
Жоау Канселу
(Педри)
74′
Бетис
Франсиско Роман Иско
69′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
38′
2
Жоау Канселу
6
Гави
8
Педри
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
75′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
85′
17
Марк Касадо
11
Рафинья
63′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
46′
3
Алехандро Бальде
24
Эрик Гарсия
63′
19
Руни Барджи
Бетис
1
Альваро Вальес
2
Эктор Бельерин
23
Хуниор Фирпо
4
Бернарду де Соуза Натан
16
Валентин Гомес
18
Нелсон Деосса
7
Матеус дос Сантос Антони
85′
9
Чими Авила
10
Абде Эззалзули
80′
17
Родриго Рикельме
20
Джовани Ло Сельсо
46′
22
Франсиско Роман Иско
14
Софьян Амрабат
80′
21
Марк Рока
15
Альваро Фидальго
46′
11
Седрик Бакамбю
Статистика
Барселона
Бетис
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
9
2
Угловые
6
4
Фолы
7
8
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
