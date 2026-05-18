Луис Энрике прокомментировал травму Дембеле

Обладатель «Золотого мяча» на 27-й минуте был заменен на Гонсалу Рамуша.
«По поводу Усмана пока сказать нечего. Придется подождать до понедельника, чтобы узнать точно. Но я склоняюсь к тому, что это просто мышечная усталость.
Сегодня мы можем только высказывать предположения, но мне не кажется, что все плохо. И до финала Лиги чемпионов есть еще две недели», — цитирует Энрике RMC Sport.
30 мая «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.
Футбол, Франция, 34-й тур
17.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Jean-Bouin
Главные тренеры
Антуан Комбуаре
Луис Энрике
Голы
Париж
Алимами Гори
76′
Алимами Гори
90′
ПСЖ
Брэдли Барколя
50′
Составы команд
Париж
35
Кевин Трапп
17
Адама Камара
31
Самир Шерги
42
Диего Коппола
33
Пьер Ле Мелу
6
Отавио
84′
14
Амари Траоре
93
Жонатан Иконе
67′
10
Илан Кеббаль
27
Мозес Саймон
67′
21
Максим Лопес
90′
23
Рюди Матондо
77′
4
Венсан Маркетти
18
Маршалл Мунетси
67′
7
Алимами Гори
9
Виллем Жеббель
68′
24
Лука Колеошо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
8
Фабиан Руис
4
Лукас Бералдо
6
Илья Забарный
5
Маркиньос
33
Уоррен Заир-Эмери
58′
19
Ли Кан Ин
54
Димитри Люсеа
46′
27
Педро Фернандес
17
Витор Феррейра Витинья
68′
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
27′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
58′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
58′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Париж
ПСЖ
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
9
2
Угловые
3
3
Фолы
8
9
Офсайды
7
2
Судейская бригада
Главный судья
Гийом Парадис
(Франция)
