Модный Алонсо и проблемный «Челси». Колонка Казанского — о новом союзе в Лондоне

Вы могли себе представить в одном предложении словосочетание «здравый смысл» и футбольный клуб «Челси»? Если да, то поздравляю — это легкий признак вялотекущей шизофрении.
Хозяева «Челси» из консорциума Blueco сделали для такого эффекта максимум — тренерам предлагали пятилетние контракты и тут же их увольняли. За огромные суммы скупали пачками игроков щенячьего футбольного возраста, растягивая срок их договоров лет на восемь. Предлагали тренерам играть по модной футбольной схеме 4−4−3 (это не шутка). Тодд Боули и Бехдад Эгбали, владельцы «Челси», стали именами нарицательными: «цирк имени Боули», «бедлам Эгбали»…
Проиграв финал Кубка Англии «Ман Сити» (0:1), болельщики «Челси» не выходили из своей ауры уныния — это была последняя реальная возможность зацепиться за участие в еврокубках. Да, еще остаются математические шансы попасть туда через чемпионат. Но глядя на нынешнюю игру, которую вполне можно описать как «синюю тоску», куда понятнее 10-е место Английской премьер-лиги. С марта всего две победы, обе — в Кубке Англии. Безголевая серия в чемпионате затянулась на пять матчей подряд — так плохо было 114 лет назад, еще до Первой мировой.
Очередное увольнение тренера и уже привычное гнетущее ожидание кого-то нового. Поклейка обоев в доме под снос вызывает примерно то же чувство «праздника»…
Но в нашем мире иной раз неожиданно может проявиться милосердие волшебства. По «Стэмфорд Бридж» оно ударило новостью-молнией: «Хаби Алонсо возглавит “Челси”. Более того, в первом же сообщении все обратили внимание на его должность — испанец приезжает в Лондон не “главным тренером”, как все предыдущие специалисты, а “менеджером”. Разница не существенная, а колоссальная.
Впервые со времен Тухеля руководить процессом будет человек, который имел право… отказаться. Хаби Алонсо, человек прервавший гегемонию «Баварии» в чемпионате Германии, поработавший в мадридском «Реале», мог выбирать. Идти или не идти.
Предыдущие тренеры новейшей истории (после эпохи Абрамовича) все бросали и бежали в Лондон сломя голову. Грэм Поттер из «Брайтона», Энцо Мареска из «Лестера», Лиам Росеньор из «Страсбура»… Это была игра на повышение. Отказаться от предложения из Лондона казалось сущим вздором. Несмотря на все сложности управления в этом клубе.
Хаби Алонсо — совсем другой случай. Его кандидатуру примеривали к «Ливерпулю». Но красные американцы все-таки верят в Арне Слота и точно не высказывали интереса к испанской персоне. Алонсо никто не мешал ждать большие, а не проблемные предложения и дальше, однако решился. В этой комбинации видно, что «Челси» нуждается в нем больше, чем сам Хаби Алонсо в лондонском клубе.
В Англии удивительно трезво оценили сложный период Алонсо в «Реале». В Мадриде он как будто стал персонажем Достоевского — искреннее и доброе отношение к миру столкнулось с цинизмом и эгоизмом раздевалки «Сантьяго Бернабеу».
Словно князь Мышкин, он наивно полагал, что с открытым сердцем там можно разговаривать о футболе и только о нем. Красота в Мадриде едва ли спасает мир. А жалость губительна для всех.
Приехав из мира, где коллектив превыше всего, он не смог понять, как говорить с яркими личностями. Как через их эго построить общество, а не наоборот, как было в «Байере». Все его идеи оказались утопией. Причем не футбольные, а именно личностные искания. Его картину мира не понял никто. Закономерен и исход — изгнание! Он вернулся в себя, мадридское общество осталось в своем «греховном хаосе».
В нем может разобраться только «Рогожин». Он и приезжает. Вновь. Самолетом из Португалии…
О Хаби Алонсо в «Челси» судят исключительно по результату в «Байере». Там сработал каждый нюанс.
На примере уволенного Лиама Росеньора хорошо видно, насколько важен игровой опыт тренера. Англичанин был футболистом среднего пошиба и «с высоты своего опыта» что-то рассказать, например, чемпиону мира Энцо Фернандесу он просто не мог.
Это очень важно в понимании «недопонимания» между командой и Росеньором.
Теперь за игроками будет следить двукратный победитель Лиги чемпионов, он же — двукратный чемпион Европы и чемпион мира! Это статус. Это огромное уважение и высокая цена каждому слову и жесту.
Хаби Алонсо получает в распоряжение очень молодую команду с большим количеством пока еще не раскрытого потенциала. Как в Леверкузене. Там получилось сделать абсолютно немецкий шедевр, который проиграл только одну встречу из 51 в сезоне, в финале еврокубка «Аталанте». Победить в моночемпионате «Баварию» похоже на «подвиг Геракла». Но ведь было. «Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила». «Байер» Алонсо играл по всем модным тенденциям с высоким прессингом и интенсивностью, стратегически используя систему 3−4−2−1.
Точно так же «Челси» вышел на матч с «Сити» в эти выходные на «Уэмбли». Игроков не придется переучивать, как это происходило с Аморимом в «Юнайтед». Состав пусть частично, но готов к такой философии. Основные ингредиенты системы уже давно в синих футболках.
В «Байере» смыслы игры центра поля декларировала связка Джака — Вирц. В «Челси» Энцо Фернандес и Коул Палмер могут развить идеи Алонсо до элитного уровня Англии. Жоау Педру — идеальный нападающий в «испанской» системе координат. «Девятка» с функциями десятого номера. Эстевао и Педру Нету могут стать ключевыми вингерами. Уже известно, что «Челси» подписал из «Спортинга» яркую и, как обычно, молодую звезду Жеовани Кенду. Быстрый и техничный фланг может быть реинкарнацией Фримпонга «немецкого разлива».
По другим позициям куда больше неясностей. Например, вратарская тема до сих пор не раскрыта. Большого кипера в «Челси» не было со времен Тибо Куртуа. Из «французской» аренды возвращается потенциально первый номер бельгиец Пендерс. Но ему всего 20. Сколько ошибок он совершит, пока станет «тем самым»?
«Челси» необходимо изменить свою стратегию по комплектованию команды. Алонсо точно потребуются исполнители с солидным опытом и отменным багажом знаний. Кажется, это поняли. Именно клуб предложил испанцу позицию «менеджера», а не просто «главного тренера». Игроком он видел, как формировались культура и высокие стандарты «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии». Необходимость в этом стала наконец очевидна и владельцам «Челси».
Увеличения и усложнения полномочий хотел и Энцо Мареска. Быть может, уже тогда в «Челси» задумывались о расширении тренерских функций. Но итальянец заигрывал с «Сити», и все знали, а не догадывались — как только Пеп решит уйти из «Манчестера», именно Мареска станет новым главным. Так какой смысл верить в него?
Как ни удивительно, но стройке новой жизни может очень помочь сезон без европейских кубков. Свежий и еще «хрустящий» пример — «Манчестер Юнайтед». Повылетав на ранних стадиях из всех домашних Кубков и не играя в Европе, Майкл Кэррик тихо, не спеша, без суеты и с легко иронией прошел весь чемпионат до третьего места. За бронзу в Англии выдают Лигу чемпионов и солидные деньги в чемпионате. Иногда и пост главного, но в случае с Хаби Алонсо это неактуально. Он и так менеджер, куда больше.
У Хаби Алонсо контракт на четыре года. Разумеется, когда дело касается «Челси», нет никаких иллюзий, год здесь считается за три. Но вдруг все-таки «Челси» меняется? Научился на своих собственных ошибках?
Вдруг теперь всерьез и надолго? Хотелось бы в это верить и обойтись без вопросов о человеческой природе и природе зла в стиле Федора Михайловича.