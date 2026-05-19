Гвардиола точно уходит из «Манчестер Сити». Пепа заменит Энцо Мареска

Испанский тренер Пеп Гвардиола принял решение покинуть «Манчестер Сити», сообщают Фабрицио Романо и журналист Давид Орнштейн. По их данным, домашний матч 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы», который состоится 24 мая, должен стать для специалиста последним во главе «горожан».
Это всё
По информации инсайдеров, даже в самом клубе уже приняли уход Гвардиолы как неизбежное. Руководство «Сити» якобы стало информировать спонсоров и партнеров о том, что Пеп в ближайшее время официально объявит о завершении работы в «Манчестере».
Заключительным матчем испанца должна стать встреча 38-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой». В случае победы «горожане» могут оказаться на первом месте, но им нужно ждать осечки «Арсенала». Да и самим футболистам «Сити» предстоит переиграть «Борнмут» в 37-м туре.
В любом случае Гвардиола без трофеев из клуба не уйдет. В этом сезоне он уже завоевал Кубок Англии, взяв верх в финале над «Челси» (1:0). А также выиграл Кубок английской лиги, в решающем матче победив «Арсенал» (2:0).
Пеп возглавил команду в 2016-м. И выиграл за эти 10 лет огромное количество титулов.
Тернистый путь
Удивительно, но к дебютному чемпионству в Англии Гвардиола шел три года. В первый его сезон в АПЛ произошло «чудо» «Лестера». Во втором золото завоевал «Челси». Зато за следующие восемь лет его подопечные шесть раз становились лучшими в лиге.
Возникли и проблемы с ЛЧ. Этот еврокубок команда испанца смогла завоевать лишь на седьмой год его пребывания в Англии. В финале сезона-2022/23 подопечные Пепа обыграли «Интер» (1:0).
Был решающий матч и двумя годами ранее, однако тогда «горожане» уступили «Челси» (0:1).
Также на его счету 5 Кубков английской лиги и по 3 Кубка страны и столько же национальных Суперкубков. Кроме того, «Сити» под руководством Гвардиолы выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Его сменщиков теперь будут оценивать по этой планке. А достичь ее почти невозможно.
Кто следующий?
Журналист Альфредо Педулла сообщил, что место испанца хочет занять Энцо Мареска. Бывший наставник «Челси» даже не участвовал в переговорах с «Наполи», который тоже сейчас находится в поиске главного тренера. Итальянец решил до последнего ждать решения Гвардиолы. И, судя по всему, оказался прав.
Позже The Athletic подтвердил информацию, что именно Мареска станет следующим главным тренером «Сити». Энцо входил в штаб Пепа. Видимо, тот за него и поручился.
По информации Daily Mail, на должность претендует еще и нынешний тренер «Баварии» Венсан Компани. Однако в этот переход верится уже с трудом.
Максим Клементьев