Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
П1
4.64
X
4.48
П2
1.68
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
1.93
X
3.86
П2
4.00
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в гонке за чемпионство

Матч против «Бернли» закончился со счетом 1:0. «Арсенал» в гонке за чемпионство опережает на пять очков «Манчестер Сити», у которого игра в запасе.

Лондонский «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Единственный гол в матче на 37-й минуте забил Кай Хаверц.

После 37 туров «Арсенал» с 82 очками удерживает лидерство в турнирной таблице АПЛ и на пять очков опережает главного конкурента в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити» (77), у которого игра в запасе.

«Бернли» с 21 очком расположился на 19-м месте турнирной таблицы и досрочно вылетел из АПЛ во второй дивизион спустя год после выхода.

«Арсенал» также вышел в финал Лиги чемпионов, где 30 мая сыграет с французским «Пари Сен-Жермен».

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 37
18.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Майк Джексон
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
37′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
72′
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
90′
36
Мартин Субименди
10
Эберечи Эзе
73′
49
Майлс Льюис-Скелли
29
Кай Хаверц
67′
73′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
90′
11
Габриел Мартинелли
Бернли
13
Макс Вайс
2
Кайл Уокер
23
Лукас Пирес
90+4′
11
Джейдон Энтони
19
Зиан Флемминг
90+1′
6
Аксель Туанзебе
17
Лум Чауна
82′
12
Башир Хамфрис
28
Ханнибал Межбри
28′
70′
25
Зеки Амдуни
5
Максим Эстев
82′
7
Якоб Брун Ларсен
16
Флорентину
78′
20
Джеймс Уорд-Проуз
8
Лесли Угочукву
71′
29
Джош Лоран
Статистика
Арсенал
Бернли
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Угловые
3
3
Фолы
7
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти