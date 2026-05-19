«Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в гонке за чемпионство

Лондонский «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0 в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Единственный гол в матче на 37-й минуте забил Кай Хаверц.
После 37 туров «Арсенал» с 82 очками удерживает лидерство в турнирной таблице АПЛ и на пять очков опережает главного конкурента в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити» (77), у которого игра в запасе.
«Бернли» с 21 очком расположился на 19-м месте турнирной таблицы и досрочно вылетел из АПЛ во второй дивизион спустя год после выхода.
«Арсенал» также вышел в финал Лиги чемпионов, где 30 мая сыграет с французским «Пари Сен-Жермен».
Футбол, Англия, Тур 37
18.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Майк Джексон
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
37′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
72′
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
90′
36
Мартин Субименди
10
Эберечи Эзе
73′
49
Майлс Льюис-Скелли
29
Кай Хаверц
67′
73′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
90′
11
Габриел Мартинелли
Бернли
13
Макс Вайс
2
Кайл Уокер
23
Лукас Пирес
90+4′
11
Джейдон Энтони
19
Зиан Флемминг
90+1′
6
Аксель Туанзебе
17
Лум Чауна
82′
12
Башир Хамфрис
28
Ханнибал Межбри
28′
70′
25
Зеки Амдуни
5
Максим Эстев
82′
7
Якоб Брун Ларсен
16
Флорентину
78′
20
Джеймс Уорд-Проуз
8
Лесли Угочукву
71′
29
Джош Лоран
Статистика
Арсенал
Бернли
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Угловые
3
3
Фолы
7
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Пол Тирни
(Англия)
