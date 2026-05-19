Мареска придет на замену Гвардиоле в «Сити». Справится ли экс-тренер «Челси» с такой ношей?

Несмотря на то что уже все главные инсайдеры подтвердили, что Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона, официального заявления от клуба пока не поступило. Однако мы знаем не только то, что легендарный испанский тренер уходит, но и кто его заменит. Им станет бывший наставник «Челси» и экс-ассистент Гвардиолы Энцо Мареска.
Вообще, в европейском футболе повсюду происходят смены эпох. Уходят легенды «Ливерпуля» и «Сити», «Реал» берет Моуринью, а на чемпионате мира в Северной Америке мы увидим «последний танец» множества звезд футбола. Есть ощущение, что в следующем сезоне мы войдем в новый период, и одним из его главных лиц неизбежно будет Мареска.
Огромное давление
Принять команду после такого успешного и уже по-настоящему легендарного тренера — огромная ноша. Любой неудачный матч — и все будут говорить о том, как сильно «Сити» потерял без Гвардиолы. Давление на Энцо будет огромным, а ему непременно нужно хотя бы сохранить планку качества игры команды. Если «Манчестер Сити» не будет бороться за титул АПЛ в следующем сезоне, атмосфера станет крайне напряженной. Возможно, у руководства клуба в такой ситуации не будет большого запаса терпения.
У нас уже есть похожий пример. В «Манчестер Юнайтед» после великого сэра Алекса Фергюсона пришел Дэвид Мойес. Наставник был буквально «благословлен» Фергюсоном, но все закончилось провалом и довольно скорым увольнением. В итоге «Юнайтед» уже много лет безуспешно пытается найти нового сэра Алекса. Амбиции болельщиков и управленцев остаются такими же высокими, но «МЮ» уже 13 лет не удается вернуть былое величие.
Мареска ограничит игроков «Сити»?
На бумаге Мареска подходит «Сити». Энцо — системный тренер с довольно четкими тактическими установками. В большинстве матчей его команды стремятся к владению мячом, а у игроков есть строго заданные роли. Звучит похоже на Гвардиолу, но стоит отметить и проблемы.
«Челси» Марески нередко испытывал сложности с тем, чтобы вскрывать команды ниже статусом, которые глубоко обороняются. Все дело в том, что в таких встречах итальянец скорее предпочитает перестраховаться и сократить количество контратак на свои ворота. Розыгрыш от ворот был довольно безопасным, пасы через центр встречались редко, а карта передач нередко напоминала подкову.
Как ни странно, более смелым Энцо становился в матчах с топ-клубами. Тут можно вспомнить и финал КЧМ с «ПСЖ», и осеннюю игру Лиги чемпионов с «Барселоной». В таких встречах Мареска демонстрировал способность адаптироваться и готовиться к конкретному сопернику. «Челси» не боялся отдать мяч, но при этом не закрывался, а стремился отобрать его и затем быстро убежать в атаку.
Однако большинство матчей в сезоне проводятся против команд уровнем ниже. И здесь стоит ожидать, что «Сити» поначалу может смотреться даже несколько уныло. В этом плане Мареска гораздо ближе к современному Артете, чем к нынешнему Гвардиоле.
Возможные проблемы следующего сезона
В последние пару сезонов, уже после кризисного периода, Хосеп совершил эволюцию и частично отказался от своих прежних принципов. Он больше не настаивает на постоянном владении и дает больше свободы атакующим футболистам. Команда довольно смело выходит из обороны, часто играет через центр, поэтому «Манчестер Сити» в этом году, возможно, не самый сильный за последние годы, зато один из самых зрелищных.
Именно благодаря изменениям Хосепа такие футболисты, как Райан Шерки, не зачахли в его составе, а, наоборот, смогли показать отличную игру. Хотя еще несколько лет назад Шерки, скорее всего, был бы зажат тренерскими установками.
Так что в этом плане Мареска скорее вернет «Сити» на несколько лет назад. Но подходит ли это нынешнему составу? Вратарь, который довольно коряво играет ногами, «лесорубы» в защите по типу Хусанова, а еще яркие атакующие футболисты, которые любят идти в дриблинг и принимать нестандартные решения. Есть опасение, что Энцо сделает команду более скованной, а это не совсем подходит нынешнему составу «горожан». Если бы итальянец пришел в команду лет пять назад, переживаний было бы гораздо меньше.
Мареска специально подстроил свой уход из «Челси»?
А еще приход Марески в «Сити», возможно, позволяет нам под другим углом посмотреть на его уход из «Челси». Напомню, что Энцо уволили не из-за результатов или плохой игры, а из-за конфликта с руководством. Специалист хотел больше власти и полномочий, что противоречило намеченной стратегии клуба. Итальянец не захотел с этим мириться, публично выражал недовольство и в итоге был уволен. Но не был ли это гениально сыгранный спектакль?
Напомню, что еще до всей этой ситуации Мареска назначил своим представителем известного агента Жорже Мендеша. Возможно, уже тогда, в первой половине сезона, Энцо знал, что летом пост главного тренера «Манчестер Сити» освободится, а руководство клуба очень высоко его ценит. Таким образом, итальянец мог провернуть ситуацию так, чтобы расстаться с «Челси», освободиться и уйти, возможно, на работу своей мечты.
Журналисты The Telegraph уже пишут о том, что «Челси» недоволен и подозревает Мареску в намеренном саботаже. Есть инсайды, что лондонцы потребуют у «Сити» компенсацию, угрожая в противном случае раскрыть все детали ухода Энцо из клуба. В общем, ситуация интересная, будем следить. Но со следующего сезона очные матчи «горожан» и «пенсионеров» будут особенно любопытными. Хотя большинство болельщиков синих все равно счастливы, потому что все эти события привели к тому, что лондонцев будет тренировать Хаби Алонсо.
А Гвардиола точно будет счастлив в футболе сборных?
Ну, а что касается самого Гвардиолы и его будущего, то стоит ожидать, что он точно возьмет время на отдых. То же самое он сделал после ухода из «Барселоны», пропустив весь сезон-2012/13. Вражда с Моуринью действительно была изнуряющей, но эти 10 лет в «Сити» не сравнятся ни с чем. Признаки усталости у Хосепа можно наблюдать уже не первый год, и, возможно, он вообще навсегда покинет клубный футбол.
Разные букмекерские конторы уже принимают ставки на то, где дальше будет работать Хосеп. Сейчас, конечно, мало смысла в спекуляциях, так как испанец почти наверняка возьмет годовой перерыв, а то и больше. Но среди наиболее вероятных вариантов в основном числятся сборные. Тут национальные команды Англии, Испании и Бразилии. Анчелотти и Тухель действительно задали тренд, но тревожит другое: подходит ли работа в сборных Гвардиоле?
Да, испанец выиграл все на клубном уровне, и вполне можно понять его желание побороться за чемпионаты мира и Европы. Однако специфика работы в сборных будто бы идет наперекор всему тому, что любит Гвардиола. Тут нет возможности постоянно экспериментировать, тасовать состав, пробовать новые схемы и сочетания. Не будет постоянной загруженности, ежедневного обучения футболистов и прививания им своих принципов. В сборной куда сложнее создать связи между игроками и построить по-настоящему сложный футбол.
По ходу отборочного цикла разные футболисты травмируются или просто просят не вызывать их, чтобы отдохнуть. У Гвардиолы постоянно будут новые игроки и большая заявка, чего он тоже не любит. В общем, либо Хосеп продолжит свою эволюцию и сможет адаптироваться к сборным, либо просто не найдет в этом того удовольствия, которое приносил ему клубный футбол.
В любом случае не хотелось бы, чтобы Гвардиола пропадал с радаров. На протяжении почти 20 лет он меняет футбол своими идеями, задает тренды, открывает новые амплуа и двигает всю индустрию вперед. Без него футбол лишится не только гениального специалиста, но и визионера, который напрямую влияет на то, как по всей Европе играют команды и что мы вообще видим на своих экранах.
Андрей Антсон