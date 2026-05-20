Футболист «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на стопе

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес успешно прооперирован после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, сообщает пресс-служба испанского клуба в соцсети Х.
18 мая сообщалось, что 23-летнему футболисту диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой стопы, который он получил 17 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (3:1). Лопес был заменен на 46-й минуте встречи.
«Игрок основной команды Фермин Лопес успешно перенес операцию после перелома пятой плюсневой кости правой стопы. Время восстановления будет зависеть от дальнейшего состояния игрока», — говорится в заявлении клуба.
Лопес попал в расширенный состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Mundo Deportivo сообщало, что восстановление футболиста займет около двух месяцев и он может пропустить турнир.
Футболист в 2024 году стал олимпийским чемпионом и чемпионом Европы в составе сборной Испании. С «Барселоной» он дважды становился чемпионом Испании.
Чемпионат мира стартует 11 июня и пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании попала в группу Н, где сыграет с командами Саудовской Аравии, Кабо-Верде и Уругвая.