Футболист «Барселоны» и сборной Испании перенес операцию на стопе

Травма была получена в матче 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Лопес попал в расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2026 года, но может пропустить его из-за перелома стопы.

Источник: Reuters

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Фермин Лопес успешно прооперирован после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, сообщает пресс-служба испанского клуба в соцсети Х.

18 мая сообщалось, что 23-летнему футболисту диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой стопы, который он получил 17 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (3:1). Лопес был заменен на 46-й минуте встречи.

«Игрок основной команды Фермин Лопес успешно перенес операцию после перелома пятой плюсневой кости правой стопы. Время восстановления будет зависеть от дальнейшего состояния игрока», — говорится в заявлении клуба.

Лопес попал в расширенный состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Mundo Deportivo сообщало, что восстановление футболиста займет около двух месяцев и он может пропустить турнир.

Футболист в 2024 году стал олимпийским чемпионом и чемпионом Европы в составе сборной Испании. С «Барселоной» он дважды становился чемпионом Испании.

Чемпионат мира стартует 11 июня и пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании попала в группу Н, где сыграет с командами Саудовской Аравии, Кабо-Верде и Уругвая.