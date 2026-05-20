Гвардиола: Поздравляю «Арсенал» с победой в Премьер-лиге

После ничьей «горожан» в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:1) «Арсенал» стал чемпионом за тур до окончания чемпионата страны с 82 очками.
— Поздравляю «Арсенал», Микеля Артету, его штаб, персонал, всех игроков и болельщиков с этой победой в Премьер-лиге… Они это заслужили! — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Отметим, что «Манчестер Сити» гарантировал себе 2-е место в таблице АПЛ с 78 очками.
Футбол, Англия, Тур 37
19.05.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Виталити Стэдиум, 11218 зрителей
Главные тренеры
Андони Ираола
Хосеп Гвардиола
Голы
Борнмут
Эли Жуниор Крупи
(Адриен Трюффер)
39′
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
90+5′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
90+5′
16
Маркус Таверньер
23
Джеймс Хилл
59′
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
12
Тайлер Адамс
37′
15
Адам Смит
90′
4
Льюис Кук
37
Райан
84′
7
Дэвид Брукс
22
Эли Жуниор Крупи
76′
19
Джастин Клюйверт
90+3′
9
Эванилсон
89′
26
Энес Юнал
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
16
Родри
90+3′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
56′
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
76′
7
Омар Мармуш
20
Бернарду Силва
56′
26
Савио
8
Матео Ковачич
56′
47
Фил Фоден
Статистика
Борнмут
Манчестер Сити
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
2
5
Угловые
7
6
Фолы
16
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
