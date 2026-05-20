Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Гвардиола прокомментировал слухи о своем уходе из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре АПЛ и победы «Арсенала» в чемпионате Англии отреагировал на слухи об уходе из манчестерского клуба в конце сезона.

Источник: Getty Images

Ранее появилась информация, что каталонского специалиста у руля «Сити» сменит Энцо Мареска.

"Я мог бы ответить, что у меня еще год по контракту. Исходя из моего опыта и тех разговоров, которые у нас были много лет, когда вы, журналисты, объявляете что-то по ходу турнира, это всегда плохо заканчивается.

Первый человек, с которым я должен поговорить, — руководитель клуба. Потому что решение мы принимаем вместе. Мы поговорим, все просто, а после этого примем решение.

Послушайте, у меня еще год контракта. Я не буду отвечать вам здесь, потому что сначала должен поговорить с председателем правления, с игроками и со своим штабом.

Я самый счастливый человек на планете, потому что работаю в этом клубе. Этот клуб — особенный", — сказал Гвардиола Sky Sports.

Борнмут
1:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 37
19.05.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Виталити Стэдиум, 11218 зрителей
Главные тренеры
Андони Ираола
Хосеп Гвардиола
Голы
Борнмут
Эли Жуниор Крупи
(Адриен Трюффер)
39′
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
90+5′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
3
Адриен Трюффер
90+5′
16
Маркус Таверньер
23
Джеймс Хилл
59′
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
12
Тайлер Адамс
37′
15
Адам Смит
90′
4
Льюис Кук
37
Райан
84′
7
Дэвид Брукс
22
Эли Жуниор Крупи
76′
19
Джастин Клюйверт
90+3′
9
Эванилсон
89′
26
Энес Юнал
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
9
Эрлинг Холанн
16
Родри
90+3′
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
42
Антуан Семеньо
56′
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
76′
7
Омар Мармуш
20
Бернарду Силва
56′
26
Савио
8
Матео Ковачич
56′
47
Фил Фоден
Статистика
Борнмут
Манчестер Сити
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
2
5
Угловые
7
6
Фолы
16
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти