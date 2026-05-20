К стилю Артеты больше нет вопросов. «Арсенал» — скучный, но самый сильный в АПЛ

Можно ли не выигрывать национальный чемпионат почти четверть века и оставаться грандом? Без разницы, в каких масштабах: хоть в локальных, хоть в общемировых. Наверное, это возможно только в исключительных случаях. Именно исключения ведь подтверждают правило. И «Арсенал», судя по всему — как раз такой, исключительный клуб. Тот самый пресловутый сезон непобедимых-2003/04 был слишком давно. Буквально другая эпоха, совсем другая жизнь.
Крайне сложно назвать еще хотя бы одну команду, которая столь долго не добиралась до золота, но в течение долгих бестрофейных лет неизменно сохраняла приставку «топ». Вряд ли кто-то, сохраняя объективность, за последние 22 года на полном серьезе записывал лондонцев в середняки или предгранды. Даже в самые темные времена, избежать которых не удалось. Но они бывают абсолютно у всех.
Да, на финишной прямой правления Арсена Венгера становилось тревожно. Смута затягивалась, мемы про четвертое место плотно врастали в генетику «Арсенала», о Лиге чемпионов в определенный момент вовсе пришлось забыть. Выбор Унаи Эмери в качестве наследника французской иконы оказался выстрелом мимо — испанец не подходит клубам с амбициями уровня главных гигантов на планете.
А потом появился Микель Артета. А с ним — новые мемы. Уже не про четвертое место, а про второе. Доведенная до абсурда фраза «верьте в процесс». Апофеозом стали тимбилдинги с использованием лампочек и картинка с изображением то ли кролика, то ли утки. Информационное поле с каждым месяцем все стремительнее заполнялось «Арсеналом», но куда важнее поле футбольное.
На нем же шел долгострой. Исключительный клуб может поверить в тренера и дать ему семь сезонов без титулов, параллельно исполняя его трансферные запросы. Потому что запущенный прогресс не останавливался. Он то замедлялся, то ускорялся, а в итоге обрел стабильно высочайший темп. Суммарно 241 очка за три предыдущих розыгрыша АПЛ — это второй результат в лиге после «Ман Сити», у которого 245. И ни одного чемпионства. Исключительный клуб.
Не выиграть снова было бы громадным позором. «Арсенал» — с большим запасом самая выстроенная, самая монолитная, самая сыгранная, самая системная команда Англии. Что уж там — попросту самая сильная. Никто из нынешних конкурентов и близко не соответствует лондонцам по отлаженности процессов и степени взаимопонимания футболистов. Особенно учитывая, сколько разнообразных проблем накопилось и копится у «Сити», «Ливерпуля», «Челси», «МЮ». В прошлых сезонах ситуация заметно отличалась, там некоторые оппоненты мало в чем уступали.
Золото находилось в руках Артеты с первого дня, с 17 августа 2025 года. Он мог разве что выронить его — самостоятельно, без посторонних вмешательств. И, надо отметить, Микель рисковал это сделать. Но удержал. Важный вопрос: делает ли подобный контекст триумф «Арсенала» менее значимым или незаслуженным? Ни в коем случае. Лондонцы — предельно мощные. Никому не хочется с ними пересекаться. Хладнокровно навалятся гигантской тушей и не дадут дышать любому.
Есть вопросы к стилю? Не зрелищно? Смотрим в таблицу. Безусловно, от футбола ждешь феерии, ощущения экшена. Но что поделать, если трофеи достаются авторам тягучих эпопей? По крайней мере, в сегодняшней Премьер-лиге так. Не нравится — идите и обыгрывайте этот «Арсенал». Остальное — демагогия в силу эмоций, пусть и абсолютно понятных.
Говорят, на вершине одиноко. Но этот «Арсенал» был один на каждом шагу по пути к ней. Приходилось пробиваться не только сквозь соперников, а еще и через ежесекундное осуждение с каждой из возможных сторон. И теперь лондонцы смотрят на весь этот лепет, в который превратилась критика после их чемпионства, оттуда. Сверху. Цель достигнута, средства оправданы.
Автор: Трофим Гондюреев
Микель Артета
Майк Джексон
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
37′
1
Давид Райя
3
Кристиан Москера
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
72′
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
90′
36
Мартин Субименди
10
Эберечи Эзе
73′
49
Майлс Льюис-Скелли
29
Кай Хаверц
67′
73′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
90′
11
Габриел Мартинелли
13
Макс Вайс
2
Кайл Уокер
23
Лукас Пирес
90+4′
11
Джейдон Энтони
19
Зиан Флемминг
90+1′
6
Аксель Туанзебе
17
Лум Чауна
82′
12
Башир Хамфрис
28
Ханнибал Межбри
28′
70′
25
Зеки Амдуни
5
Максим Эстев
82′
7
Якоб Брун Ларсен
16
Флорентину
78′
20
Джеймс Уорд-Проуз
8
Лесли Угочукву
71′
29
Джош Лоран
