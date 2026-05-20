Самый циничный чемпион. Четыре приема, сделавших «Арсенал» чемпионом

Артета быстро прочитал наступающую революцию стандартных положений и пригласил в клуб тренера, который как раз на этом и специализируется, — Николя Жовер сбежал из «Манчестер Сити» после обещаний Микеля, что он прославит его на весь футбольный мир. Жовер получил полную свободу при подготовке стандартов, а в этом сезоне довел их до идеала. «Арсенал» начал чаще всех в Европе забивать с угловых, а когда соперники адаптировались к навесам, перешел на неочевидные розыгрыши низом. И это тоже принесло результат. Тренерский штаб Артеты сделал так, что противники стали бояться угловых почти как пенальти. Многим подобное не нравится, но вы не забывайте, что «Арсенал» играет в АПЛ, и здесь нет ничего зазорного в том, чтобы забирать нужный результат в классическом английском стиле.