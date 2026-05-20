Самый циничный чемпион. Четыре приема, сделавших «Арсенал» чемпионом

Это должно было случиться.

Скучно, душно, неинтересно — главные слова нейтральных зрителей после просмотра матчей «Арсенала». Да, Микель Артета отказался от красивой игры в пользу золотых медалей. Он выкинул из Северного Лондона романтику, чтобы культивировать цинизм, расчетливость и безжалостность. Микель осознал: чтобы сломать шаблон неудачников и добиться успеха с командой, над которой вечно шутят, надо перестать всем нравиться и уделить внимание мелочам.

Железная дисциплина: ноль красных карточек

Эмоциональная нестабильность долгое время была визитной карточкой «Арсенала». Глупые удаления, споры с арбитрами, вспышки агрессии — все это стоило клубу важнейших очков в прошлые годы. В этом сезоне мы увидели жутко дисциплинированную команду: никаких откидок мяча, запрет на эмоциональное выяснение отношений и минимум безрассудных подкатов. Цифры говорят сами за себя — ноль красных карточек за 37 туров. В условиях жесточайшего давления игроки демонстрировали эталонный самоконтроль. Цинизм — это еще и умение держать эмоции на ручнике, когда все вокруг заставляет выйти из себя.

Эволюция стандартов и гений Жовера

Артета быстро прочитал наступающую революцию стандартных положений и пригласил в клуб тренера, который как раз на этом и специализируется, — Николя Жовер сбежал из «Манчестер Сити» после обещаний Микеля, что он прославит его на весь футбольный мир. Жовер получил полную свободу при подготовке стандартов, а в этом сезоне довел их до идеала. «Арсенал» начал чаще всех в Европе забивать с угловых, а когда соперники адаптировались к навесам, перешел на неочевидные розыгрыши низом. И это тоже принесло результат. Тренерский штаб Артеты сделал так, что противники стали бояться угловых почти как пенальти. Многим подобное не нравится, но вы не забывайте, что «Арсенал» играет в АПЛ, и здесь нет ничего зазорного в том, чтобы забирать нужный результат в классическом английском стиле.

Убийство интриги

Самый явный признак цинизма этой версии «Арсенала» — бездушная игра при счете 1:0. Прошлые сезоны приучили нас к валидольным концовкам, где лондонцы судорожно отбивались, но в нынешнем команда научилась спокойно выигрывать матчи с минимальным счетом. В этом розыгрыше АПЛ «Арсенал» восемь раз одержал победу со счетом 1:0. И если фанатов минимальный разрыв нервировал, то на поле все было под контролем. Включался режим максимальной стерильности: владение ради контроля темпа, мелкий тактический фол в зародыше чужих контратак, паузы при аутах. «Арсенал» разрезал игру на кусочки и превращал концовки в унылое, но максимально продуктивное зрелище. При этом команда не играла в автобус: да, она убивала игру, но не парковалась возле своих ворот.

Глубина состава

Артета толкался за первое место в АПЛ не один год. Прошлые неудачи команды во многом списывались на короткую скамейку — стоило вылететь паре ключевых исполнителей, как конструкция рушилась. После череды неудач Микель понял, что с таким плотным календарем титул невозможен без серьезной глубины состава. Летом в клубе появился новый спортивный директор — Андреа Берта бросил «Атлетико», чтобы устроить в Лондоне чемпионскую закупку. «Арсенал» тратил много, но закупался точечно и редко вываливал астрономические суммы за суперзвезд. Травмы перестали быть приговором качеству, у Артеты появилось два равноценных состава.

У чемпионского «Арсенала» не было одного главного героя. Субименди зажигал на старте, но наелся под конец сезона, и здесь его качественно заменил Льюис-Скелли. Сака сверкал периодами, и его неплохо страховал Мадуэке. Инкапье надежно подменял травмированного Калафьори. Дьекереш тащил в матчах с аутсайдерами, а Хаверц после травмы забил несколько решающих голов. Были и те, кто стабильно прошел весь сезон: Райс, Райя, связка Салиба и Габриэла. Эти футболисты избежали повреждений и провели весь чемпионат на одном высоком уровне. «Арсенал» победил в чемпионской гонке не за счет индивидуальных личностей, а за счет командной работы.

Артета уже сделал заявку на памятник возле «Эмирейтс». Человек пришел в клуб, когда тот тонул в середине таблицы. Почистил раздевалку от токсичных и профнепригодных футболистов, а затем по кирпичику построил проект своей мечты. Последние сезоны «Арсенал» был лучшим клубом по суммарному количеству набранных очков, но последнего шага до величия не хватало. Теперь он сделан, и пусть без аплодисментов нейтральных трибун — вряд ли в Северном Лондоне кто-то об этом жалеет. Есть ощущение, что долгожданный титул раскрепостит «Арсенал» и в следующем сезоне мы увидим совсем другую команду.

Автор: Руслан Непушкин