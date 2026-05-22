Роналду завоевал первый трофей за 3,5 года

«Ан-Наср» одержал победу над «Дамаком» в заключительном 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу и стал победителем турнира.
Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (62-я и 80-я минуты), также мячи забили Садио Мане (34) и Кингсли Коман (52). У гостей мяч забил Морлай Силла (57 по пенальти).
«Ан-Наср» набрал 86 очков стал 11‑кратным чемпионом Саудовской Аравии. На втором месте «Аль-Хиляль» — 84 очка, на третьем — «Аль-Ахли» — 81 очко. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке.
Саудовский клуб впервые стал чемпионом после перехода Роналду в январе 2023 года. Для португальца это 35-й трофей в карьере. До этого в Саудовской Аравии он выиграл только Кубок арабских чемпионов в 2023 году.
«Ан-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии в 11-й раз, заняв третье место по этому показателю. Команда не выигрывала первенство с 2019 года. «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» побеждали чаще — 21 и 14 раз соответственно.