Слезы счастья Криштиану. Роналду наконец-то выиграл титул в Саудовской Аравии и дважды забил в «золотом матче»

Предыдущие полторы недели превратились для «Аль-Насра» и персонально Криштиану Роналду в кошмар. За несколько дней португалец мог дважды выиграть свой первый полноценный трофей в Саудовской Аравии, все было готово к торжествам, однако их пришлось как минимум отложить. Для начала желто-синие из-за грубой ошибки голкипера Бенто в концовке игры с главным конкурентом «Аль-Хилялем» (1:1) упустили возможность досрочно оформить чемпионский титул, а потом проиграли скромному японскому клубу «Гамба Осака» домашний финал азиатской Лиги чемпионов-2.
С такими сюжетами впору задуматься, что «Аль-Наср» действительно кто-то сглазил, и легко представить, каким было психологическое давление в заключительном туре национального первенства. Криштиану — сосредоточенный и с суровым лицом — накачивал партнеров, когда они собрались в кружок перед стартовым свистком. Естественно, в трансляцию его слова не попали, но их смысл угадывался: «Когда, если не сейчас?!» Тем более все было в пользу «Аль-Насра»: заполненные трибуны родного стадиона; статус рискующего вылететь соперника, который остался без своего лидера — бывшего игрока «Рубина» Вады; а еще тот факт, что в шести матчах с «Дамаком» Роналду забил ему семь раз.
Однако шло время, и с каждым упущенным моментом психологический пресс все сильнее придавливал игроков «Аль-Насра». Тем более, ничья их не устраивала, так как при равенстве очков «Аль-Хиляль» получал бы преимущество за счет результатов личных встреч. Между тем конкурент в параллельной встрече с «Аль-Фейха» забил уже на 4-й минуте, а ответный гол соперника отменили после подсказки ВАР. Тем временем Роналду не удалось подправить мяч пяткой после удара Аль-Хайбари с подбора, а когда Коман справа вырезал идеальную передачу к воротам, голкипер справился с ударом Мане. В свою очередь Бенто едва не придумал проблемы на ровном месте, когда при розыгрыше мяча запаниковал под давлением прессинговавшего его соперника. К паузе на водопой на 30-й минуте таблицу возглавлял «Аль-Хиляль».
Заводились и трибуны, которых выводил из себя голкипер гостей Кевин. Не только своими спасениями, но и затяжками времени. Несколько раз бразилец вводил мяч в игру на исходе восьмой секунды, когда арбитр вел отсчет и мог назначить угловой. Однако пауза в игре явно помогла Жорже Жезушу успокоить команду, которой объективно сложнее конструировать игру в отсутствие травмировавшегося в прошлом туре Брозовича. Но все-таки за «Аль-Наср» играет лучший ассистент чемпионата Жоау Феликс, и угловой в его исполнении стал для португальца тринадцатой результативной передачей. Пока защитники концентрировали внимание на Роналду и высоких футболистах желто-синих, мяч в сетку головой отправил 175-сантиметровый Мане.
При 1:0 с ног хозяев словно сбросили пудовые гири. В их игре и движениях появилась привычная легкость, но развить успех до перерыва не удалось. В частности, Роналду не удалось прицельно пробить ударом через себя, а в начале второго тайма, когда на капитана прострелил Яхья, помешал поставивший блок защитник. Но назревавший второй гол все-таки состоялся. Коман, начав движение с края штрафной, обыгрался с Аль-Хайбари и с левой отправил мяч в угол. Как в лучшие годы в «Баварии»! И как же запел стадион, наращивая децибелы в предвкушении десятого в истории и первого с 2019 года чемпионского титула!
Однако переходить в режим праздника было преждевременно, потому что «Дамак», опустившись в режиме лайв в зону вылета, превратился в раненого зверя. А на руку аутсайдеру оказалось попадание в руку Симакану, которое принесло гостям позволивший сократить отставание пенальти. А в следующие пять минут произошли два ключевых события. Сначала критикуемый Бенто после опаснейшего прострела самоотверженно метнулся в ноги сопернику и сумел выбить мяч, который игрок «Дамака» мысленно уже видел влетающим в сетку. А потом свой 972-й гол в карьере с заработанного Феликсом штрафного забил Роналду. С позиции, которую после ЧМ-2018 принято называть «точкой Крооса», капитан идеально попал в дальний угол. Причем забивать почти с линии ворот должен был Иньиго Мартинес, однако мяч проскочил под ногой испанского защитника.
С точки зрения драматургии это был идеальный сюжет. Трибуны несколько раз проскандировали — а скорее проревели знаменитое «Siu!» В ложе ВИП успех супруга праздновала державшая на руках ребенка Джорджина Родригес. А на 80-й минуте — когда Криш с передачи Бушаля расстрелял ворота и счетчик его голов достиг отметки 973 — трибуны натурально сошли с ума, а на лице португальца засияла широченная улыбка. И он не мог сдержать слез, которые в четверг были символом счастья. Когда ты в 41 год можешь испытывать такие эмоции и дарить их миллионам людей — это невероятно круто.
А Жезуш просто обязан был заменить Криштиану ради персональной овации. Уходя с поля, Роналду сорвал ее несколько раз — поцеловав клубную эмблему и сложив пальцами символ сердца.
В оставшиеся минуты режиссер чаще показывал не происходившее на поле, а скамейку, где, слушая, как стадион распевает его имя, Криш ликовал. Потом снова заплакал. И наконец расслабленно откинулся в кресле. Дело сделано. Трофей, к которому Роналду шел три с половиной года, наконец-то покорился. В его карьере была масса статусных побед. Но эта — 37-я по счету — особенная. А тем, кто считает, что в Саудовской Аравии титулы надо щелкать, как орешки, можно посоветовать рассказать это главному тренеру «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги. Тому, кто был королем итальянской Серии А. Он не стал первым, пройдя сезон без поражений, и теперь рискует отправиться в отставку.
Только к празднику желто-синих это не имеет никакого отношения. Они ликуют. А Роналду, выбежав на поле после финального свистка с португальским флагом, дал сигнал — продолжение на ЧМ-2026. Он не собирается останавливаться!
Андрей Кузичев