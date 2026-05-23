Иньеста начинает тренерскую карьеру. Экс-полузащитник «Барселоны» возглавит клуб из ОАЭ

Андрес Иньеста стал тренером. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 42-летний испанец возглавит «Галф Юнайтед» из второго по силе дивизиона ОАЭ.
Что за «Галф Юнайтед»?
Хотя на первый взгляд выбор Иньесты для начала тренерской карьеры может показаться странным, на самом деле все не так очевидно. Созданный в 2019 году «Галф Юнайтед» — один из самых перспективных футбольных проектов Ближнего Востока, у клуба сильнейшая академия в регионе и большие амбиции.
За семь лет организация проделала большой путь, добравшись от третьего дивизиона ОАЭ до первого (второго по силе в стране), параллельно развивая инфраструктуру. Теперь, похоже, принято решение выходить в элиту — и именно для этого приглашен Иньеста.
«Галф Юнайтед» — также с отрывом самый медийный футбольный коллектив ОАЭ. Несмотря на игру в первом дивизионе, клуб спонсируют такие гиганты как Adidas и Volkswagen, а сама команда регулярно проводит выставочные матчи с известными оппонентами. За последние годы «Юнайтед» сыграл с «Ньюкаслом», «Аль-Иттихадом», самым титулованным клубом страны «Аль-Айном», сборной Австралии и ОАЭ.
Неутомимый Иньеста
В выборе испанца нет ничего удивительно еще и потому, что Андрес — известный любитель футбольной экзотики. Напомним, после ухода из «Барселоны» в 2018 году полузащитник пять лет играл в японском «Висел Кобе» и еще год — в «Эмирейтс» из ОАЭ.
Оба раза Иньеста объяснял выбор желанием развить футбол. «Доверие, вера и возможность внести свой вклад в этот проект в Эмиратах для меня очень важны. Я здесь, чтобы открыть новую страницу, и я сделаю все возможное для достижения наилучших результатов с моей командой», — говорил Андрес после перехода в «Эмирейтс».
В Японии получилось хорошо: вместе с Иньестой «Висел Кобе» превратился из середняка в обладателя всех внутренних трофеев. С последним клубом вышло хуже — никаких наград полузащитник не взял, зато провел в «Эмирейтс» 1000-й матч в карьере и закончил с футболом осенью 2024 года.
Теперь в жизни Иньесты начинается новый этап — там же, где закончился предыдущий. Посмотрим, что он принесет легендарному полузащитнику «Барселон», клубу «Галф Юнайтед» и всему мировому футболу вообще.
Артем Белинин