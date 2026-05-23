Салах изменил не только игру «Ливерпуля», но и его культуру. Главная сила Мо — не голы

Этот сезон стал разочарованием и для всего «Ливерпуля», и для Салаха в частности, но было бы несправедливо позволить ему перечеркнуть все, чего египтянин добился за предыдущие восемь лет. 257 голов и 119 голевых передач в 441 матче за клуб, третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, не входя при этом даже в топ-20 по числу сыгранных матчей. Салах — один из тех игроков, величие которых вполне описывается и с помощью сухих цифр, просто потому что его статистика потрясает воображение.