Салах изменил не только игру «Ливерпуля», но и его культуру. Главная сила Мо — не голы

Когда Мохамед Салах сыграет свой последний матч за «Ливерпуль» на этих выходных, в нарезках лучших моментов мы будем видеть его голы, результативные передачи, выигранные трофеи. Абсолютно справедливо: уходит один из лучших игроков в истории и Премьер-лиги, и клуба.
Но, вероятно, еще более значимая потеря — это то, что невозможно собрать в яркое красивое видео: «Ливерпуль» теряет ключевого игрока, который почти всегда был доступен и построил вокруг этого факта целую культуру внутри клуба.
Недооцененная черта: фанатизм в тренажерном зале как суперсила
До разрыва мышцы задней поверхности бедра на Кубке африканских наций в январе 2024 года Салах пропустил всего 10 матчей АПЛ за шесть с половиной лет на «Энфилде». С тех пор с доступностью стало чуть хуже: он пропустил «целых» 15 матчей из-за травм за последние три сезона — но это все равно невероятный показатель, особенно для игрока его профиля, на котором постоянно фолят, вся игра которого построена на резких ускорениях, замедлениях и изменении направления движения.
«Ливерпуль», планируя каждый из последних восьми сезонов, не был вынужден задумываться, что будет с командой в случае возможной травмы Салаха; просто потому что «травма» и «Салах» вообще практически не встречались в одном предложении. Восемь сезонов жизни без полноценного запасного правого вингера, а значит, возможность спокойно выделять эти ресурсы на усиление других позиций.
Его надежность помогала и тактической преемственности: Клопп и Слот спокойно могли строить системы вокруг него, зная, что позиция правого вингера, по сути, фиксированная, там всегда будет Салах, который всегда даст то качество и уровень игры, который ты от него ждешь. Сбой эта система дала только в нынешнем сезоне.
Уникальность Салаха и в том, что он не только один из лучших игроков команды и одна из ее главных звезд, но и главный фанатик в том, что касается работы над собой и заботы о своем организме. Не зря именно выросшие при нем стандарты в вопросе физподготовки Мохамед назвал своей главной гордостью в одном из прощальных интервью.
Переосмысленная карьера
Этот сезон стал разочарованием и для всего «Ливерпуля», и для Салаха в частности, но было бы несправедливо позволить ему перечеркнуть все, чего египтянин добился за предыдущие восемь лет. 257 голов и 119 голевых передач в 441 матче за клуб, третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, не входя при этом даже в топ-20 по числу сыгранных матчей. Салах — один из тех игроков, величие которых вполне описывается и с помощью сухих цифр, просто потому что его статистика потрясает воображение.
Все это стало возможным благодаря тому, как Салах переосмыслил свою карьеру после неудачного первого захода в Англию. Еще в «Роме» Мохамед увлекся научной стороной подготовки и восстановления профессионального футболиста, оборудовав дома тренажерный зал и построив в саду собственное тренировочное поле, где отрабатывал удары и движения.
В «Ливерпуле» это увлечение переросло, по признанию самого Салаха, в зависимость и обсессию. К счастью, эта зависимость из числа тех, которые могут идти только на пользу, а еще она передается другим игрокам, особенно молодым и впечатлительным. Один из фитнес-тренеров «Ливерпуля» в разговоре с The Athletic в 2025 году назвал Салаха «машиной» и «фитнес-фанатиком». И здесь, вероятно, сложно найти более точное описание.
С годами личные тренировки Салаха стали направлены, по сути, на одно: специфическая, целенаправленная профилактика травм. Доктор Бен Розенблатт, бывший ведущий тренер по физической подготовке сборной Англии, отмечает, что египтянин активнее всего работает над мышцами кора и пресса, что позволяет ему противостоять более физически мощным соперникам, «проскальзывать» на дриблинге сквозь контакт и оставаться на ногах в ситуациях, когда менее подготовленный игрок упадет и потеряет мяч.
Спортивный ученый Джеймс Мэлоун сравнивает Салаха с Роналду и Месси в избирательности движений: он не бросается в подкаты, часто не пытается догнать «безнадежные» мячи, нередко сторонится лишней силовой борьбы. Некоторые скажут, что это трусость — общественность всегда больше любит игроков, которые не жалеют себя, — но именно это так сильно продлило карьеру Салаха на высшем уровне.
Дом, который «выглядит как больница»
Лучший способ понять, почему Салах так редко пропускает матчи, — заглянуть к нему в дом. Целых две комнаты в нем отведено под тренажеры: свободные веса, беговая дорожка, велотренажер, реформер для пилатеса, силовые тренажеры. Он установил в доме собственную криотерапевтическую установку и барокамеру, что позволяет ему пользоваться высокотехнологичными методами восстановления и не зависеть от расписания клуба.
Салах шутит, что его дом больше похож на больницу, а жена жалуется, что он проводит больше времени с тренажерами, чем с ней. Шутит ли?
Такая рутина сокращает сроки восстановления, что жизненно важно в привычном ритме элитного футбола «суббота — среда — воскресенье». Это позволяет ему на ранней стадии выявлять мелкие недомогания, корректировать нагрузку и избегать тех «легких» растяжений, которые превращаются в трехнедельное отсутствие, а для многих становится хронической болячкой.
Салах — большой фанат йоги и пилатеса; его знаменитое празднование в позе дерева после гола в ворота «Челси» в 2019 году — отсылка как раз к этому.
Фанатичное слежение за питанием, как и безоговорочный отказ от алкоголя, даже не обсуждается, но здесь можно упомянуть забавную историю: Харви Эллиотт рассказывал, что в 2022 году во время предсезонки Салах подошел к нему, увидел в тарелке два кусочка белого хлеба, покачал головой и предложил после завтрака сесть и серьезно поговорить о питании — мол, без этого карьеру не построить. Эллиотт прислушался и белый хлеб больше не ест.
Культура, взращенная Салахом
В недавних интервью Салах прямо говорил о своих опасениях по поводу стандартов в раздевалке «Ливерпуля», особенно в отношении работы до и после тренировок. До Салаха в клубе перед основной тренировкой было принято проводить время за «тимбилдингом»: бильярд, кофе, совместный завтрак и разговоры за омлетом. Под влиянием примера Мохамеда тимбилдинг для многих перекочевал в тренажерный зал — общаться, в конце концов, можно и между подходами.
Действительно, существует огромная разница между командой, где дополнительная работа в зале — это то, что профессионалы делают, так как им говорят, что они должны это делать, и командой, где лучший игрок и самая большая звезда еще и первым приходит в тренажерный зал и последним уходит. Самодисциплина всегда лучше, чем дисциплина, навязанная извне.
Если наложить это на текущую ситуацию в «Ливерпуле», его уход начинает казаться еще более значимым и опасным.
Этот сезон уже стал ужасным разочарованием: 18 поражений во всех турнирах, заметная фрустрация на поле и ощущение, что сплоченный, самоуправляемый коллектив, построенный под руководством Клоппа, распался. Салах непрозрачно намекал, что в раздевалке происходят изменения, что игроки не всегда призывают друг друга к ответу.
Как бы вы ни относились к такому «выносу сора из избы» — я лично, например, не большой фанат подобных дел, — это опасения, озвученные одним из важнейших игроков в современной истории клуба, которые нельзя игнорировать. Особенно когда помимо Салаха уходит Робертсон, ходят слухи вокруг будущего Алиссона, а у ван Дейка по контракту остается всего год.
Поэтому, пытаясь оценить, чего будет особенно не хватать «Ливерпулю» после ухода Салаха, не стоит начинать с 29 голов в чемпионате и 18 голевых передач в прошлом сезоне — одном из величайших индивидуальных сезонов в истории лиги. Лучше начните с того факта, что сезон за сезоном он просто всегда был на месте, чтобы иметь возможность набрать эти цифры.
«Ливерпулю» впервые за последние восемь лет придется обзавестись запасным правым вингером (вдобавок к тому, что нужно найти и основного игрока на эту позицию), можно забыть и о привилегированном положении, когда твой лучший игрок еще и твой самый выносливый игрок. И конечно, молодежь и новички больше не будут видеть, как суперзвезда с зарплатой в несколько сотен тысяч фунтов в неделю, которую они видят на билбордах по всему городу, первой приходит на тренировки и последней с них уходит.
Посмотрим, действительно ли все это можно заменить.
Антон Чистяков