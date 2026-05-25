У звезды «ПСЖ» Хвичи есть талантливый младший брат: его считают более способным и уже зовут в топ-клубы

Пока Хвича Кварацхелия разрывает Лигу чемпионов за «ПСЖ» и готовится к финалу против «Арсенала», в Тбилиси растет возможная будущая звезда с той же фамилией. Младшему брату грузинской звезды, Торнике, всего 16 лет — но им уже интересуются европейские топ‑клубы.
В лидерах гонки — мюнхенская «Бавария», куда Торнике в начале мая съездил на просмотр. Характерно, что когда‑то «Бавария» упустила Хвичу — и, возможно, намерена исправить ошибку.
Торнике очень похож на Хвичу и уже восхищает соцсети
Торнике начал заниматься футболом в «Академии Динамо Тбилиси», а продолжил в грузинском филиале «Интер Академии» — проекте миланского «Интера». С января 2026-го Торнике числится в структуре тбилисского «Динамо» — пока во второй команде. Но в мае Торнике дебютировал во взрослом футболе, выйдя на на замену в победном матче против «Иберии 1999».
В том же возрасте (16 лет), в том же клубе и под тем же 18-м номером когда-то начинал свой путь Хвича. Описание игровых качеств младшего Кварацхелии будто списано со скаутского отчета на Хвичу. Торнике — левый вингер, хотя может закрыть оба фланга. Его козыри — взрывная скорость, агрессия и скоростной дриблинг. Фирменный прием — смещение с фланга в центр: оттуда либо бьет по воротам, либо ищет партнера.
Статистика на уровне юношеских сборных пока скромная — за Грузию U‑16 и U‑17 всего 2 гола. Но моменты с игр Торнике уже вирусятся в соцсетях: в апреле за юношескую сборную он получил мяч в штрафной, двумя ложными замахами усадил защитника на газон и пробил в ближний угол.
В соцсетях поражаются, насколько Торнике пластикой и финтами похож на Хвичу. Но их отец, бывший футболист Бадри Кварацхелия, заверяет, что Торнике даже талантливее старшего брата.
«Бавария» пригласила Торнике на просмотр. В первом же матче он забил гол
По информации грузинского издания La Gazzetta Georgia, первой предметный интерес к Торнике проявила «Бавария», куда в мае молодой талант съездил на просмотр. Там 16-летний Торнике не растерялся, сыграл за состав U17, забил красивый гол и сразу впечатлил главного скаута Нильса Шматтке.
«Я могу подтвердить, что Торнике находится в Мюнхене, он присоединился к тренировкам и сыграл за команду U‑17 в товарищеском матче. Говорить, что он уже так же хорош, как его выдающийся брат, было бы преувеличением, но он талантливый юный игрок, и мы будем следить за его прогрессом», — заявил спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд.
Характерно, что в 2018-м 17‑летний Хвича тоже приезжал на просмотр в «Баварию». И впечатлил всех — как игрой, так и отношением к тренировкам. Но трансфер сорвался, ведь клуб не мог подписать несовершеннолетнего легионера не из Евросоюза. В 2021‑м мюнхенцы повторно проявляли интерес к Кварацхелии — но переход опять не состоялся.
«Бавария» — не единственный претендент на Торнике. В «Наполи», где играл Хвича, спортивному директору Джованни Манне уже предложили идею приобретения младшего Кварацхелии. Также за ним, согласно инсайдам, следят «Ювентус», «Ливерпуль» и даже мадридский «Реал».
Трансфер Торнике осложняют юридические сложности: Грузия не входит в Европейский союз — значит, несовершеннолетний игрок не может подписать постоянный контракт с европейским клубом до 18 лет. Именно это препятствие когда‑то сорвало переход Хвичи в «Баварию». Поэтому мюнхенцам, если они решатся на трансфер, придется подписать Торнике в клуб-союзник или оставить в Грузии, а забрать уже после достижения 18-летия в феврале 2028 года.
Денис Лебеденко