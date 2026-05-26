Гений, который изменил футбол и Манчестер. Колонка Казанского — о Гвардиоле

Камень и есть первый памятник Пушкину в нашей цивилизации. Латинское выражение Genius Loci — «гений места». В религии Древнего Рима считалось, что у любой точки пространства есть свой дух-покровитель. И тропинка, и лесок, и поле с каждым колоском, речка, небо голубое — у каждого свой гений. Он влияет на человека, формирует его. Но бывают и исключительные моменты. Сам человек со временем становится гением места. Как Пушкин. Его взгляды и талант огранил лицей, но, не проникни его гений сюда, лицей не был бы культовым местом мировой литературы. Как и Михайловское, Болдино, да чего уж — и Петербург был бы иным.