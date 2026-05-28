Неожиданная угроза «ПСЖ» Сафонова — клуб армянского бизнесмена. Он лишит парижан звания лучшей команды Франции?

На протяжении десятилетий главный донор «Ланса» — бренд продуктовых магазинов «Ашан»: тот самый, который остался в России даже после всех санкций. Боссы французского холдинга (там же — «Декатлон», «Леруа-Мерлен» и много чего еще) Жерве Мартель и Кристиан Лагранд (при них еще в 80-х «Ашан» зашел в клуб) родились в семьях шахтеров, поэтому неравнодушны к «Лансу». Цвета клуба — красный и золотой — как ни странно, подчеркивают именно шахтерский бэкграунд: кровь и богатство от угольных руд.