Зачем «Барселоне» игрок запаса за 80 миллионов евро. Разбираемся в трансфере Гордона

Совсем скоро официально должен быть объявлен первый трансфер предстоящего межсезонья. Все большие медиа сообщили, что «Барселона» договорилась о покупке 25-летнего вингера «Ньюкасла» Энтони Гордона за сумму около 80 миллионов евро, включая бонусы. Даже именитый инсайдер Фабрицио Романо уже написал свое фирменное «here we go». А значит, официальное подтверждение совсем скоро.
Сделка вызвала смешанную реакцию у болельщиков «Барселоны», да и в принципе у любителей футбола. Годами каталонцы пытаются справиться с финансовыми проблемами, а теперь тратят столько денег на игрока, который не будет иметь железного места в старте, а скорее станет частью ротации. Так какой тогда смысл?
Шокирующе быстрый трансфер
Удивило то, как быстро развивалась эта сделка. Спортивный директор «Барсы» Деку вместе со своими помощниками приехал в Лондон, чтобы договориться с «Челси» по Жоао Педро, а в итоге подписал Гордона, притом трансфер оформили буквально за сутки. Инсайдеры сообщают, что спешка каталонцев была связана с интересом других топ-клубов. Уже довольно долго фаворитом в гонке считалась «Бавария», которой нужно улучшать глубину атакующей линии. Тройка нападения у мюнхенцев невероятно мощная, но в случае травмы кого-то из лидеров нет адекватной замены.
Однако баварцы не хотели отдавать запрашиваемые 70−80 миллионов за игрока запаса. Скорее всего, план состоял в том, чтобы вести переговоры в течение лета, не спешить и попытаться добиться более выгодных условий. В числе кандидатов назывался и «Ливерпуль», которому тоже нужно усиление на флангах. Однако до конкретных переговоров дело, судя по всему, не дошло.
Деку приехал в Лондон лично, чтобы закрыть сделку. Спешка была связана еще и с тем, что каталонцы немного пострадали прошлым летом, когда потеряли много времени в ожидании решения вингера «Атлетика» Нико Уильямса. В итоге тот продлил контракт с Бильбао, и «Барселоне» пришлось срочно искать другой вариант.
А что с Рэшфордом?
Прошлым летом каталонцы остановились на аренде Маркуса Рэшфорда. Изначально это решение вызывало вопросы, потому что англичанин уже несколько лет находился в непонятной форме. Однако переход скорее можно назвать успешным. Рэшфорд показал хорошие цифры в атаке и набрал 25 голевых действий за 49 матчей во всех турнирах. Ожидалось, что «Барселона» выкупит форварда у «Манчестер Юнайтед», и сам Маркус этого очень хотел, уже давно разрушив все мосты с родным клубом.
Но стоит понимать, что Рэшфорд, хоть и был хорош в атаке, по профилю не идеально подходит системе Флика. Англичанин не так полезен в прессинге и не всегда дает нужную каталонцам интенсивность без мяча. К тому же Маркусу уже 28 лет. Если платить за него серьезные деньги, они уже вряд ли отобьются, да и долгосрочный контракт с таким футболистом выглядит довольно рискованно.
При этом покупка Рэшфорда все еще возможна. Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» рассматривает вариант с продлением аренды еще на один год или снижением суммы выкупа. Хотя может появиться клуб, который будет готов заплатить требуемые 30 миллионов, тем более после довольно хорошего сезона.
Интересно еще и то, что и Гордон, и Рэшфорд вызваны в сборную Англии на ЧМ-2026. Не создаст ли это проблему в раздевалке англичан?
Плюсы и минусы Гордона
Что касается самого Гордона, он провел неровный сезон. В АПЛ его цифры не поражают воображение: всего шесть голов и две результативные передачи. Да и сам «Ньюкасл» пролетел мимо еврокубков, что, учитывая бюджет команды, провальный результат. Однако в Лиге чемпионов Энтони по-настоящему зажег, забив 10 голов в 12 матчах.
Англичанин является одним из самых быстрых игроков Европы и способен разгоняться примерно до 36−37 км/ч. Он отлично чувствует себя в команде, где нужно постоянно прессинговать, много работать без мяча и открываться на скорости. Именно поэтому он был так полезен в «Ньюкасле». Энтони — довольно прямолинейный игрок, который любит убегать за спину защитникам и разбираться на пространстве.
Основная позиция Гордона — левый вингер, но он также показал, что может выходить в центре атаки. Обе эти роли в «Барселоне» требуют глубины после ухода Роберта Левандовски, а также с учетом того, что Рафинье уже 29 лет и в минувшем сезоне он пропустил немало времени из-за травм. В теории Энтони может выйти и справа, если вдруг понадобится замена Ламину Ямалю.
Однако по барселонским меркам Гордон далеко не самый тонкий игрок. У него нет высокой культуры паса и изумительного дриблинга, поэтому с ним каталонцам будет чуть сложнее проводить сложные комбинации в позиционном нападении. Зато как неустанная прессинг-машина Энтони может быть очень эффективен.
Вопросы может вызвать и культурная адаптация. Исторически англичанам бывает сложно в Испании. Если рассматривать сделку в вакууме, логика у нее есть. Реактивный, работоспособный игрок под прессинг-систему Флика. Но 80 миллионов?
А будут ли деньги на будущие покупки?
Не совсем понятно, откуда у «Барселоны» такие деньги, особенно с учетом того, что есть позиции, которые куда больше нуждаются в усилении. Каталонцы просто обязаны найти хотя бы одного центрального защитника, а еще купить полноценного центрального нападающего. Желательно усилить и фланги обороны. Да, одним из вариантов может быть сохранение Жоау Канселу, но справа тоже требуется глубина.
Поэтому если «Барселона» заплатит 80 миллионов за Гордона, но оставит другие позиции без должного усиления, болельщики явно будут недовольны. При этом инсайдеры уже пишут, что каталонцы могут готовить еще один крупный трансфер, а именно покупку нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Об этой сделке слухи ходят давно, особенно после того, как стало понятно, что «Барсе» будет нужен новый нападающий. Альварес великолепен в прессинге, хорош в командной игре и силен в реализации. По типажу он почти идеально встраивается в систему Флика, а еще может стать основным форвардом команды на долгие годы. Однако «Атлетико», конечно, не хочет расставаться со своим лидером, поэтому казалось, что осуществить этот переход будет очень тяжело.
Но теперь появился сдвиг. По данным Фабрицио Романо, аргентинец отказался от нового контракта с «Атлетико», а испанские СМИ пишут, что он может быть открыт к уходу. Деку хочет провернуть этот трансфер очень быстро, еще до начала чемпионата мира. И вот тогда болельщики будут явно более счастливы.
Но опять же вопрос: откуда у «Барселоны» такие деньги? Не загоняют ли каталонцы себя снова в финансовую яму, как это уже было во второй половине прошлого десятилетия? И на что тогда покупать защитников, ведь там трансферы буквально обязаны случиться? Скорее всего, реальную экономическую ситуацию в клубе мы поймем только через время. Но своими покупками «Барселона» четко заявляет об амбициях. Пора выигрывать Лигу чемпионов, которая не покорялась клубу уже 11 лет.
Андрей Антсон