Тедеско снова в деле! Экс-тренер «Спартака» возглавит «Болонью» из Серии А

Хотя совсем недавно брал паузу в работе.

Доменико Тедеско совсем недолго оставался без работы после увольнения из «Фенербахче» в конце апреля. По данным Фабрицио Романо, 40-летний тренер уже договорился о трехлетнем контракте с «Болоньей» из Серии А.

Безумная Италия

Удивительно, но в центре тренерской чехарды в Серии А внезапно оказался и экс-наставник «Спартака».

После завершения сезона в итальянских клубах начались массовые перестановки: «Наполи» расстался с Антонио Конте, «Милан» уволил Массимилиано Аллегри, «Аталанту» покинул Раффаэле Палладино, а «Лацио» прекратил сотрудничество с Маурицио Сарри.

Вписалась в этот круговорот и «Болонья», которая решила поменять Франческо Итальяно. При нем команда заняла восьмое место в чемпионате (остались в трех очках от зоны еврокубков) и дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

На место специалиста со звучной фамилией, по данным Джанлуки Ди Марцио, рассматривали не только Тедеско, но и Эузебио Ди Франческо. Вероятно, в пользу первого сыграл тот факт, что он сейчас свободен. У второго еще месяц будет действовать контракт с «Лечче».

Уже на следующий день после инсайда Ди Марцио дополнительной информацией поделился Фабрицио Романо. По его словам, контракт «Болоньи» с Доменико уже согласован и будет рассчитан на три сезона.

Сразу после увольнения из «Фенербахче» немец делал небольшую паузу. Как сообщал «СЭ», Тедеско тут же получил несколько предложений, но не стал их принимать, взяв время на раздумья. Позже эту информацию его агентство подтвердило в разговоре со Sport24.

Неудача в Турции

Доменико возглавил «Фенербахче» в сентябре прошлого года. Результаты оставляли желать лучшего: в национальном чемпионате его подопечные все время находились позади «Галатасарая», в Кубке страны вылетели в ¼ финала от «Коньяспора» (0:1 после дополнительного времени), а в Лиге Европы уступили в 1/16-й «Ноттингем Форест» (2:4 по сумме двух встреч).

Руководство даже не стало дожидаться конца сезона и объявило об отставке немца после поражения от «Галатасарая» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Турции.

Примечательно, что Тедеско все же успел завоевать трофей: «Фенербахче» при нем обыграл тех же «Львов» в финале Суперкубка страны (2:0).

Болельщикам, вероятно, эта победа и запала в душу: тренера после увольнения встретила толпа фанатов и очень долго благодарила.

В России он запомнился по работе со «Спартаком»: с московским клубом немец даже завоевал второе место в сезоне-2020/21. Однако сразу же решил покинуть Россию, объяснив это желанием быть ближе к семье.

Затем Доменико нигде долго не задерживался. «РБ Лейпциг» он покинул менее чем через год после назначения. Со сборной Бельгии специалист провел лишь один крупный турнир — Евро-2024. Завершился он уже в ⅛ финала поражением от Франции (0:1).

Интересно, сможет ли Тедеско отработать трехлетний контракт в «Болонье».

Максим Клементьев